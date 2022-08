A8/Irschenberg: Lkw-Fahrer festgenommen

Noch an Ort und Stelle wurde ein Lkw-Fahrer (34) aus Bosnien-Herzegowina am Samstag nach einer Kontrolle auf der A8 bei Irschenberg von der Polizei festgenommen.

Mit seiner Festnahme endete die Fahrt eines Lkw-Fahrers (34) von Rotterdam nach Zagreb am Samstag am Fuße des Irschenbergs. Die Polizei ermittelt einer ganzen Reihe Straftaten.

Irschenberg - Mit seiner Festnahme endete die Fahrt eines Lkw-Fahrers (34) von Rotterdam nach Zagreb am Samstag am Fuße des Irschenbergs. Gegen 1.30 Uhr hatte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim seinen bosnischen Sattelzug auf der A 8 in Richtung Salzburg kontrolliert, teilt die Polizei mit.

Zunächst stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige mit gestohlener Fahrerkarte unterwegs war, um zu vertuschen, dass er Lenk- und Ruhezeiten nicht einhielt. Seine eigene Fahrerkarte wurde in seinem Geldbeutel entdeckt. Eine Sicherung des digitalen Fahrtenschreibers brachte überdies mehrere Geschwindigkeitsverstöße zum Vorschein.

Festnahme auf der Autobahn

Bei einer Durchsuchung wurden auch noch drogentypische Utensilien aufgefunden. Den naheliegenden Verdacht bestätigte ein Drogenschnelltest: Der 34-Jährige saß unter dem Einfluss von Marihuana am Steuer, berichtet die Polizei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Bosnier gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm bereits vor mehr als zwei Jahren durch Polizeibeamte in Baden-Württemberg entzogen.

Der 34-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. Um die Abholung des Lkw samt dem Frachtgut musste sich die Spedition kümmern, die noch in der Tatnacht durch den Fahrer verständigt wurde.

