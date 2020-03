Schwerer Lkw-Unfall auf A8 bei Irschenberg: Fahrer schläft ein - dann wird es schlimm

Ein schwerer Lkw-Unfall hat sich auf der A8 Höhe Irschenberg ereignet. Ein Fahrer schlief ein - und krachte in beide Leitplanken. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Montag passierte auf der A8 ein schwerer Lkw-Unfall.

Der Lastwagen aus Polen stellte sich quer.

Die Bergung dauerte Stunden.

Irschenberg - Die Autobahnpolizei, Feuerwehr und Rettungskräfte hatten in der Nacht auf Montag einiges zu tun. Die Autobahnpolizei berichtet:

Höhe Irschenberg: Lkw stellt sich quer und blockierte die A 8

Am 23.03.2020 gegen 03:12 Uhr ereignete sich auf der A8, in Fahrtrichtung Salzburg, im Gemeindebereich Irschenberg, vor der „Leitzachsenke“ ein LKW Unfall. Ein 57-jähriger polnischer Staatsangehöriger lenkte seinen Sattelzug zunächst in die rechte und dann in die linke Leitplanke und blieb dann dort quer zur Fahrbahn stehen.

Auf A8 Höhe Irschenberg: Lkw-Fahrer kracht in beide Leitplanken und stellt Lkw quer

Eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen sperrte zur Unfallaufnahme den linken und mittleren Fahrstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt, stand aber unter Schock, weshalb sich eine Besatzung des Rettungsdienstes um ihn kümmerte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 EUR.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Holzkirchen sicherten die Unfallstelle ab. Für die Reinigung und Bergung des Sattelzugs musste die Autobahn voll gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich aufgrund des schwachen Verkehrsaufkommens in Grenzen.

+ Zwischen Salzburg und München ereignete sich auf der A8 ein schwerer Lkw-Unfall. © Waldschütz

A8 Höhe Irschenberg: Schwerer Lkw-Unfall - Fahrer offenbar eingeschlafen

Der LKW-Lenker gab an kurz eingenickt zu sein und er deshalb den Unfall verursacht hat. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

