A8/Irschenberg: Mercedes durchbricht Leitplanke, kracht in Zufahrt

Öl ausgetreten

von Christian Masengarb schließen

Ein Schweizer hat am Sonntagmorgen auf der A8 bei Irschenberg mit seinem Mercedes die rechte Leitplanke durchschlagen und ist in einer Behelfszufahrt liegen geblieben.

Irschenberg - Ein Schweizer hat am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der A8 bei Schlachtham (Irschenberg) am Steighügel in Richtung München mit seinem Mercedes alleinbeteiligt die rechte Leitplanke durchschlagen. Der Wagen blieb in einer Behelfszufahrt neben der Autobahn liegen. Die beiden Insassen wurden dabei laut Tom Niggl, Kommandant der Feuerwehr Irschenberg, leicht verletzt. Das Auto wurde schwer beschädigt. Die Leitplanke riss die Ölwanne auf, wodurch Öl austrat. Dieses mussten die Einsatzkräfte binden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Irschenberg und Au.