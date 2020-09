A8: Seit anderthalb Jahren ohne Führerschein? Polizei stoppt Italiener

Die Polizei hat in Irschenberg einen Italiener angehalten, der bereits vor anderthalb Jahren in Bayern als Schwarzfahrer aufgefallen war. Seine kreative Ausrede half ihm wenig.

Irschenberg - Die Polizei hat am Donnerstag an der Raststätte Irschenberg an der A8 einen Italiener angehalten, der in Bayern bereits vor anderthalb Jahren als Schwarzfahrer aufgefallen war. Wie die Beamten melden, stoppten Schleierfahnder der Grenzpolizei den 24-Jährigen gegen 15 Uhr in seinem Peugeot. Er gab an, von Göttingen unterwegs nach Italien zu sein. Er konnte sich ausweisen und legte auch die Fahrzeugpapiere vor. Seinen Führerschein, behauptete er, habe er verloren.

Die Polizisten ermittelten, dass der Italiener bereits im Mai 2019 in Bayern wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden war. Darauf angesprochen, zückte der Mann sein Smartphone und zeigte ein Bild eines australischen Führerscheins. Die Fahnder erkannten jedoch schon anhand des Fotos, dass der angebliche Führerschein eine Fälschung war.

Der 24-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und kassierte erneut eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Wie er nach Italien weiterreiste, ist nicht bekannt.

