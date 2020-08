Regen wird Mercedes-Fahrer zum Verhängnis: Feuerwehr auf A8 im Einsatz

Ein Mercedesfahrer ist am Sonntagabend auf nasser Straße auf der A8 ins Schlingern geraten und erst in der Böschung zum Stehen gekommen.

Irschenberg - In Fahrtrichtung Salzburg, im Kurvenbereich der Anschlussstelle Irschenberg, geriet der 38-Jährige aus Waging am See mit seinem Mercedes gegen 17.40 Uhr laut Polizeibericht auf der nassen Fahrbahn alleinbeteiligt ins Schlingern, kam rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen.

Unfall auf A8 bei Irschenberg: Regen wird Fahrer zum Verhängnis

Der Waginger blieb unverletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Die Autobahn musste etwa eine Stunde gesperrt werden. Vor Ort waren die Feuerwehr Irschenberg und der Rettungsdienst.

Miesbach-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens nicht der einzige Unfall auf regennasser Fahrbahn an diesem Sonntag. Auf der A95 verlor ein Porsche-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei Garmisch-Partenkirchen setzte ein 27-Jähriger seinen 400-PS-Ford-Mustang in die Loisach.

Die Meldung der Autobahnpolizei Holzkirchen im Original: „Am 30.08.2020 gegen 17.40 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer aus Waging am See die BAB A8 Richtung Salzburg. Im Kurvenbereich vor der Anschlussstelle Irschenberg verlor der Fahrer bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei entstand ein Schaden am Wildschutzzaun sowie am Mercedes. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5000,00 Euro. Vor Ort war die Feuerwehr Irschenberg und der Rettungsdienst im Einsatz. Zur Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus.“