Andreas Maier ist neuer Diakon des Pfarrverbands Irschenberg. Der 35-jährige Agatharieder hat Chemie studiert, lehrt am Gymnasium und war schon immer in der Kirche aktiv. Nun will er den Menschen dienen, indem er Weltliches und Geistliches zusammenbringt.

Irschenberg/Agatharied – Ministrant, Jugendgruppenleiter, Aushilfsorganist und Mitglied des Pfarrgemeinderats – zur Kirche hatte Andreas Maier stets einen engen Bezug. Dennoch hat er sich entschieden, einen weltlichen Weg einzuschlagen. „Statt Theologie habe ich Chemie studiert“, erzählt der 35-Jährige aus Agatharied. Nun übt er aber doch ein kirchliches Amt aus: Seit 1. Oktober ist Maier Diakon im Pfarrverband Irschenberg, nachdem er erst Ende September im Liebfrauendom in München von Erzbischof Kardinal Reinhard Marx zum Ständigen Diakon geweiht worden war.

Mehr aus Irschenberg: Erstes Glockegeläut nach drei Jahren: Langes Glockengeläut und Open-Air-Messe

Andreas Maier ist neuer Diakon des Pfarrverbands Irschenberg

In Irschenberg soll er sich vor allem um das Caritas Kinderdorf sowie das Kinderhaus kümmern und als fester Ansprechpartner für einen stabilen Kontakt sorgen. Zudem warten auf ihn die üblichen Aufgaben, zu denen auch Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen zählen. Dem Kinderdorf verdankt Maier auch seine Stelle in Irschenberg. Denn als er dort sein Praktikum absolvierte, fragte ihn Pfarrverbandsleiter Tadeusz Kmiec-Forstner, ob er hier nicht dauerhaft als Diakon arbeiten möchte. Maier sagte zu. Sechs bis acht Stunden pro Woche ist er im Einsatz. Sein Büro hat er in Niklasreuth – idealerweise nah am Wohnort.

Als Lehrer ist Maier geübt im Kontakt mit jungen Menschen. Zudem, so sagt er, sei es eines seiner Talente, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Nicht nur wegen seiner auffälligen Größe von 2,02 Metern. „Ich wurde immer darin bestärkt: Du kannst Leute ansprechen und authentisch sein.“ Eine Gabe, die er nun gebrauchen können wird.

Naturwissenschaft und Religion

Obwohl er mit Chemie zwar auf Naturwissenschaften gesetzt hatte, ließ ihn die Arbeit mit Menschen nicht los. Auch während des Studiums blieb er ehrenamtlich aktiv in der Kirchengemeinde Agatharied. Nach der Uni hatte er die Chance zu promovieren, doch erneut bog er eigenwillig ab: Maier wurde Chemielehrer und unterrichtet heute am katholischen Edith-Stein-Gymnasium in München.

Gleichzeitig startete er an der Uni Würzburg ein Fernstudium in Theologie. „Damit war das Interesse geweckt.“ Der Schritt zum Diakon war nicht mehr groß. Bereits in den Jahren zuvor hatte Maier immer wieder Diakone getroffen – „inspirierende Menschen“, wie er sagt. Fünf Jahre dauerte seine Ausbildung zum Diakon. Dazu gehören ein auch ein Theologiestudium und Praxisinhalte. „Dabei wird auch die eigene Berufung überprüft“, erklärt er. Von seinem Weg hat ihn das nicht abbringen können: „Der Herrgott hat mich mit guten Erfahrungen bestärkt.“

Seine Frau ist Pastoralreferentin

Auch daheim sind Kirche und Glaube präsent. Maiers Frau Elisabeth arbeitet als Pastoralreferentin in der Stadtkirche Kolbermoor. „Damit bringen wir gegenseitig viel Verständnis mit für unsere Aufgaben“, erklärt er. „Wir nehmen uns das nicht krumm.“ Schließlich leitet sich Diakon vom griechischen Wort für Diener ab. Entsprechend intensiv wird das Kirchenjahr bei den Maiers gefeiert – auch mit der zweieinhalb Jahre alten Tochter.

Das Weltliche und das Geistliche zusammenzubringen reizt den Diakon. „Es macht mir Freude, Menschen auf etwas zu stoßen und im wahrsten Sinn merkwürdig zu sein“, sagt er. Das gilt auch für scheinbare Gegensätze wie Religion und Chemie: Glaube und Naturwissenschaft sind für Maier kein Widerspruch. Als Beispiel nennt er die französische Genforscherin Emmanuelle Charpentier (51) und ihre US-amerikanische Kollegin Jennifer Doudna (56), die Anfang Oktober den Nobelpreis für Chemie für ihre Genschere erhalten haben. „Es ist erstaunlich, was man mit dieser Technik anstellen kann“, sagt Maier, „aber das wird nie ein Chemiker bewerten. Das Wozu ist immer eine Frage des Glaubens.“ Das eine kann nicht ohne das andere.

Ebenso wie Maier. „Viele haben zu mir gesagt, ich sollte Lehrer werden“, erinnert er sich. „Das habe ich, vielleicht aus Trotz, erst nicht getan.“ Andere wiederum sagten, er wäre ein guter Geistlicher. Nun vereint er beides – in der Gewissheit: „Es geht um den Dienst am Menschen.“