„Apres Ski": Bruder (18) watscht Schwester (16), weil sie nicht nach Hause will

Eine saftige Watschn verpasste ein Weilheimer seiner minderjährigen Schwester, weil sie zu lange auf der „Apres Ski“ Party in Grub feierte (Symbolbild). © Symbolfoto: Herzog, Jochen

Die meisten Gäste einer sommerlichen „Apres Ski“-Party in Grub bei Irschenberg feierten in der Nacht von auf Samstag (20. August) feuchtfröhlich und ausgelassen. Bei einigen aber brannten alkoholbedingt Sicherungen durch. Es kam zu Handgreiflichkeiten, die Polizei musste eingreifen.

Irschenberg - Feuchtfröhlich wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20. August) in Grub bei Irschenberg gefeiert. Unter dem Motto „Apres Ski“ war Ausgelassenheit Trumpf. Nach Mitternacht jedoch hatten einige Gäste mehr Alkohol intus als ihnen gut tat. Es kam zu Rangeleien und Handgreiflichkeiten.

Nach Angaben der Polizei versuchte gegen 0.30 Uhr ein volltrunkener 18-jähriger aus Bad Feilnbach sehr hartnäckig, es wieder zurück ins Festzelt zu schaffen. Er war zuvor vom Veranstalter aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach draußen verwiesen worden. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes musste den 18-Jährigen festhalten.

Den jungen Bad Feilnbacher erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Polizei ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei übergab den jungen Mann an seine nüchterne Freundin, was ihm einen Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle ersparte.

Gegen 1 Uhr fuchtelte ein 19-Jähriger aus Warngau übermütig mit einem metallenen Toilettenschild auf der Tanzfläche herum und traf damit versehentlich eine 17-jährige Tänzerin, ebenfalls aus Warngau. Sie wurde dadurch leicht verletzt. Ihr 17-jähriger Freund fand das nicht lustig und stellte den Warngauer zur Rede, wodurch es zu einer Rangelei kam.

Im Laufe der Rangelei schlug der 19-jährige dem 17-jährigen Irschenberger mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging dadurch zu Boden, wurde jedoch leicht verletzt. Der 19-jährige erhielt einen Platzverweis und die minderjährigen Geschädigten wurden nach Hause geschickt. Alle drei Personen wiesen laut Polizei Atemalkoholwerte von weit über einem Promille auf. Gegen den Warngauer wurden zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Kurz darauf, gegen 1.15 Uhr, gerieten zwei Geschwister aus Weilheim in Streit. Hierbei schlug der 18-jährige Bruder seiner 16-jährigen Schwester mit der flachen Hand ins Gesicht, so dass diese zu Boden ging. Der Sicherheitsdienst beobachtete das und hielt der 18-Jährigen fest. Als Grund für die saftige Watschn gab er an, dass seine Schwester längst zu Hause sein müsste.

Der 18-jährige hatte einen Atemalkoholwert von etwa 1,5 Promille, seine Schwester brachte es auf knapp 0,5 Promille. Den 18-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, zudem erhielt er einen Platzverweis. Seine 16-jährige Schwester musste umgehend nach Hause.

Während die Polizeibeamten die zwei Körperverletzungsdelikte aufnahmen, versuchte ein 25-jähriger Berufskraftfahrer aus Fischbachau, mit seinem VW den Festplatz zu verlassen. Er fiel den Beamten durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Anhaltung wurden starker Alkoholgeruch und ein Atemalkoholgehalt von über zwei Promille festgestellt.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fischbachauer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Berufskraftfahrer erwarten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, eine hohe Geldstrafe und eine Fahrerlaubnissperre von mindestens einem Jahr.

