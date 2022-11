Auf den letzten Drücker: Kinderhaus in Irschenberg erreicht spät das Spendenziel beim Crowdfunding

Von: Dieter Dorby

Teilen

Ziel erreicht: Kinderhaus-Leiterin Melanie Niedermaier und Verwaltungsmitarbeiterin Bettina Riedl freuen sich über den neuen Bewegungsparcours. © privat

Das Caritas Kinderhaus Farbenfroh hat es geschafft: Mit 18.703 Euro hat die Kindertagesstätte in Irschenberg das selbst gesteckte Ziel beim Crowdfunding zusammen mit der Raiffeisenbank im Oberland erreicht.

15.000 Euro sollten es werden, um den neuen integrativen Bewegungsparcours für alle Alters- und Entwicklungsstufen bauen zu können. Die ersten Geräte der 60.000 Euro teuren Anlage wurde bereits aufgestellt.

Dabei war das Erreichen der Endsumme gewissermaßen eine Punktlandung. Denn eine Woche vor Fristablauf waren gerade mal 25 Prozent der Zielsumme erreicht. Die unsichere Energie- und Wirtschaftslage in Deutschland hatte sich hier spürbar negativ ausgewirkt. Kinderhaus-Leiterin Melanie Niedermaier und Bettina Riedl von der Verwaltung setzten auf den letzten Metern noch mal alle Hebel in Bewegung – mit Erfolg.

Erfolgreich auf den letzten Drücker

Mit großem Einsatz wurde noch mal kräftig für das Projekt geworben. Die Kinder ließen sich einen Apfelmarkt einfallen, um selbst gemachte Apfelprodukte wie Marmelade, Kuchen und Säfte zu verkaufen. Auch der Elternbeirat unterstützte das Projekt noch mal großzügig. So konnte das Crowdfunding mit einer Gesamtsumme von 18 703 Euro erfolgreich abgeschlossen werden.

Lesen Sie auch: So startete das Crowdfunding-Projekt in Irschenberg

Vor Kurzem war nun Spatenstich und Baubeginn des ersten Bauabschnitts. Ein Spielturm mit Rutsche für die Krippenkinder und die Bebauung des Sandkastens mit einer Sandtransportbahn und Sonnensegel werden bis Ende Oktober fertiggestellt.

Kinderhaus Farbenfroh erreicht spät sein Spendenziel

„Die Kinder sind schon jetzt hellauf begeistert, was im Garten alles passiert“, sagt Niedermaier. „Genau das, was ich gemalt habe und was ich mir gewünscht habe“ – so lauteten die Kommentare von einigen Kindern, als der Bagger mit den Spielgeräten des Rosenheimer Spielplatzbauers Mehrtens angerollt kam.

Dank Crowdfunding neuen Spender entdeckt

Doch damit nicht genug: Ein Spender, der ungenannt bleiben möchte, wurde auf das Projekt aufmerksam und möchte mit seiner Großspende den fehlenden Betrag finanzieren. Mit dieser unglaublichen Nachricht kann das Kinderhaus Farbenfroh nun das gesamte Gartenprojekt in Auftrag geben und hofft auf eine Fertigstellung nebst Einweihung im Frühjahr 2023.

ddy