B472 bei Irschenberg: Lückenschluss für Radweg bleibt vage

Von: Jonas Napiletzki

Gefährlich: Vor der Leitzachbrücke endet der Radweg, der von Miesbach nach Irschenberg führt. © stammt aus dem Sommer 2017, das Straßenbauamt steckt aber noch immer im „Stadium der Voruntersuchung“. foto: tp

Der Lückenradweg entlang der B472 zwischen Miesbach und Irschenberg bleibt vorerst bestehen. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, hat sich nur im Hintergrund etwas getan.

Irschenberg/Miesbach – Über den „langen Weg zum Lückenschluss“ des Radwegs zwischen Irschenberg und Miesbach hatte die Heimatzeitung unter diesem Titel zuletzt im Februar dieses Jahres berichtet. Seitdem hat sich nur im Hintergrund etwas getan. An den einzelnen Bauabschnitten verzeichnete das Staatliche Straßenbauamt Rosenheim, das auch für den Kreis Miesbach zuständig ist, keine für den Bürger sichtbaren Fortschritte.

Bekanntermaßen gibt es zwischen der Kreisstadt und Irschenberg keine durchgängige Radverbindung. Der Wege wechselt auf der weniger als zehn Kilometer langen Strecke mehrmals die Straßenseite und ist partiell sogar komplett unterbrochen. Hier bleibt Radfahrern nur das Ausweichen auf die viel befahrene Bundesstraße 472. Um das zu lösen, arbeitet das Straßenbauamt an der komplexen Planung unter Einbeziehung mehrerer Abteilungen im Haus. Konkret unterteilt ist die Strecke in derzeit zwei fehlende Planungs- beziehungsweise Bauabschnitte, wie Alexander Eisner, Leiter der Gebietsabteilung für den Kreis Miesbach, berichtet.

Erste Lücke zwischen Marksteiner und MB18

Der von Miesbach kommend erste offene Abschnitt liegt zwischen der Einmündung Richtung Marksteiner und der Einmündung der von Auerschmied kommenden MB18. Nach dem abrupten Radwegende auf der linken Straßenseite folgen 550 Meter ohne Radweg. Nahe Riedgasteig sind rund 100 Meter realisiert; dann folgen rund 700 Meter, die Radler im Wald auf der Bundesstraße fahren müssen.

„Aufgrund des stark bewegten Geländes sind umfangreiche Abstimmungen nötig“, erklärt Eisner. „Deshalb wurden die weiteren Planungsschritte in diesem Abschnitt der Planungsabteilung übergeben.“ Aktuell befinde sich das Straßenbauamt in der Voruntersuchung, bei der zum Beispiel die Geologie geprüft wird. So könne ein Entwurf als Grundlage für weitere Abstimmungen erstellt werden. Die Schlagworte „Voruntersuchung“, „Abstimmungen“ und „stark bewegtes Gelände“ finden sich auch in der Stellungnahme Anfang Februar. Warum es so lange dauert, erklärt Pressesprecherin Ursula Lampe: „Mit der hohen Schwergewichtsmauer und der darüberliegenden steilen Böschung“ gebe es eine technisch „sehr anspruchsvolle Situation“. Sie sei nicht mit Standardlösungen wie einer Spundwand lösbar, da auf der Mauer kein schweres Gerät arbeiten könne. Lampe verspricht: „Es wird nun eine technische Lösung erarbeitet.“

Zweiter Schwachpunkt an der Leitzachbrücke

Direkt vor der Leitzachbrücke endet der Radweg, der von der MB18 immerhin 700 Meter im Bereich Schwaig zurückgelegt hat. Eisner erklärt: „Im Zuge der Erneuerung der Leitzachbrücke wird eine Weiterführung des Geh- und Radwegs über die Leitzach ermöglicht.“ Die Planungen befänden sich hier ebenfalls im Stadium der Voruntersuchung. Für das fehlende Stück zwischen Leitzachbrücke und Staatsstraße 2077, die aus Richtung Poschanger in der B 472 mündet, gebe es bereits eine „Grobplanung“. Auch Vermessungsarbeiten hätten stattgefunden. Lampe konkretisiert auf Nachfrage: „Es laufen derzeit naturschutzfachliche Erhebungen als Grundlage für eine weitere Planung.“

nap