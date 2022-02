B472 bei Irschenberg: Marode Leitzachbrücke wird durch Neubau ersetzt

Von: Sebastian Grauvogl

Genügt den Verkehrsanforderungen nicht mehr: die Leitzachbrücke der B 472 bei Schwaig. © Thomas Plettenberg

Die Leitzachbrücke der B472 bei Schwaig in Irschenberg ist marode. Das Straßenbauamt plant einen Ersatzneubau. Und der soll auch zum Lückenschluss des Geh- und Radwegs beitragen.

Irschenberg – Nicht nur durch den fehlenden Geh- und Radweg ist die Leitzachbrücke der Bundesstraße 472 im Irschenberger Ortsteil Schwaig nicht mehr zeitgemäß. Auch altersbedingt hat das Bauwerk keine Zukunft mehr. Die zunehmende Verkehrsbelastung sowie immer schwerer werdende Lkw hätten der Brücke aus dem Jahr 1956 so sehr zugesetzt, dass sie den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt, teilt die Pressesprecherin des Staatlichen Bauamts Rosenheim, Ursula Lampe, auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Wie berichtet, steht die B 472 zwischen Miesbach und Irschenberg seit Längerem im Fokus des Straßenbauamts. In erster Linie geht es um den Schluss der beiden Lücken im Geh- und Radweg, der dafür auch die Leitzach überqueren muss. Eine im Vorfeld der aktuellen Planungen durchgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat sich für einen Ersatzneubau statt einer Sanierung mit Verstärkung ausgesprochen, erklärt Lampe. Um die Eingriffe in die Natur möglichst gering zu halten, werde man die Brücke an gleicher Stelle wieder errichten und mit einer „Radwegkappe“ ausstatten. Um eine weiträumige Umleitung des Verkehrs zu vermeiden, ist die Errichtung einer Behelfsbrücke geplant.

Realisierung frühestens 2025

Noch etwas hat das Brückenprojekt mit dem Lückenschluss im Geh- und Radweg gemeinsam: Beide Vorhaben nehmen viel Zeit in Anspruch. „Aufgrund aufwendiger Kartierungen, Planungen und Genehmigungsverfahren ist mit einer Realisierung frühestens 2025 zu rechnen“, teilt Lampe in Bezug auf die Brücke mit. Was den Rest des fehlenden Geh- und Radwegs am Jedlinger Berg und an der Steigung in Richtung Riedgasteig anbelangt, fällt die Antwort noch unverbindlicher aus: Noch ist kein Zeitplan bekannt.

