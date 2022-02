B472 bei Wendling: Querungshilfe soll Schülern Weg zur Bushaltestelle erleichtern

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Gefährliche Stelle: die B 472 bei Wendling ist stark befahren. Vor allem Schulkinder tun sich schwer, hier die Straße zu überqueren, um zur Bushaltestelle zu gelangen. © Thomas Plettenberg

Durch den vielen Verkehr wird es für Schüler immer gefährlicher, die B472 bei Wendling zu überqueren. Die Gemeinde will nun den Weg zur Bushaltestelle sicherer machen.

Irschenberg – Kolonnenverkehr ist auf der B 472 von Miesbach nach Irschenberg eher die Regel als die Ausnahme. Kein Wunder, handelt es sich hierbei doch um einen der drei großen Autobahnzubringer des Landkreises Miesbach. Was schon für Auto- und Lkw-Fahrer bisweilen anstrengend ist, trifft Fußgänger noch deutlich härter. Sie brauchen schon viel Mut und einen flotten Schritt, um in einer Lücke im Verkehr die Bundesstraße unbeschadet überqueren zu können. Im Irschenberger Gemeinderat war jetzt eine besonders neuralgische Stelle Thema: die Bushaltestelle schräg gegenüber der OMV-Tankstelle bei Wendling.

Auch interessant: Dieser Geh- und Radweg bei Irschenberg endet im Nichts

Klaus Waldschütz (Parteilos) hatte dafür gesorgt, dass dieser Punkt auf die Tagesordnung gekommen war. Er hatte beantragt, hier eine Querungshilfe auf der B 472 zu errichten, um Schulkindern einen etwas weniger gefährlichen Weg zur Bushaltestelle zu ermöglichen. Als Vorbild nannte Waldschütz die kleine Verkehrsinsel bei Schwaig. Diese habe hier für eine deutliche Verbesserung der Situation gesorgt, so Waldschütz.

Gutachten soll Kosten klären

Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) begrüßte den Vorstoß. „Das ist ein schwieriges Kapitel, weil die Straße da wirklich breit ist.“ Die Gemeinde sei aber bereits tätig gewesen und habe mit dem zuständigen Staatlichen Bauamt gesprochen. Dieses habe den Ball zurück ins Rathaus gespielt und dieses gebeten, ein Ingenieursgutachten zur Klärung der Kosten in Auftrag zu geben. Ein Ortstermin – unter anderem mit Polizeivertretern – habe ergeben, dass ein System wie in Schwaig auch an der Bushaltestelle bei Wendling in Frage komme. Der bauliche Aufwand würde sich in Grenzen halten, da die künstlichen Randsteine lediglich auf den Asphalt geklebt würden.

Franz-Anian Nirschl (FWG Irschenberg) regte an, gleich noch weitere potenzielle Gefahrstellen auf der B 472 zu prüfen. „Die könnten wir dann gleich mitmachen.“ Meixner versprach, dies in die Gespräche einzubringen. „Das reden wir an.“

sg