Fatales Wendemanöver löst mehrere Unfälle auf B472 bei Irschenberg aus - Großeinsatz

Gleich mehrmals hat es am Samstag auf der B 472 im Gemeindebereich Irschenberg gekracht. Unter anderem kam es zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen - ernsthaft verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Irschenberg - Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei Miesbach gegen 14.20 Uhr. Ein 60-Jähriger aus dem Kreis Ratingen in Nordrhein-Westfalen befuhr mit seinem Ford Transit die Bundesstraße 472 in Richtung Irschenberg. Im Fahrzeug saßen noch seine 44-jährige Frau und die siebenjährige Tochter.

Auf Höhe des Abzweigs Sperlasberg wollte der Mann wenden, um wieder in Richtung Miesbach zu fahren. Dabei übersah er ein aus Richtung Irschenberg kommendes Ehepaar (Mann 31, Frau 29) aus Lenggries in ihrem Seat Ibiza. Der Ratinger fuhr mit der Front seines Wagens in die Front des Seats, wodurch dieser gegen den VW Golf eines 26-Jährigen aus Rosenheim im Gegenverkehr geschleudert wurde. Die 29-jährige Beifahrerin des Lenggriesers wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Alle übrigen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Seat des 31-jährigen Lenggriesers war durch den Anstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Irschenberg vor Ort. Nach Angaben der Polizei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wenig später, gegen 16.25 Uhr, befuhr eine 24-jährige slowakische Staatsangehörige aus dem Kreis Mindelheim mit ihrem Ford ebenfalls die B472 in Richtung Irschenberg. Sie wollte bei Jedling nach rechts in die Staatsstraße 2077 einbiegen, um in Richtung Ziegelhaus zu fahren. Beim Abbiegevorgang bemerkte sie, dass sie sich fälschlicherweise auf dem Fahrbahnteil befand, der für Fahrzeuge vorgesehen ist, die aus Ziegelhaus kommen und an der B472 nach links in Richtung Miesbach abbiegen wollen. Für dieses kurze Stück im Bereich der Verkehrsinsel wurde sie somit zur Falschfahrerin.

Als die Frau ihren Fehler bemerkte, bremste sie scharf ab, verlor die Kontrolle über ihren Pkw und rutschte auf die Verkehrsinsel. Dabei überfuhr sie einen hölzernen Schneepfahl. Die junge Frau wurde nicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

