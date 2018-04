Banker auf A8 mit heimlich gedrehten Schmuddel-Filmen gestoppt - seine Begründung schockt

Schleierfahnder fanden bei einem Bankkaufmann im Auto eine Pralinenschachtel mit versteckter Kamera und einschlägigem Filmmaterial. Der Mann erklärte auch, warum er Frauen heimlich filmt.

Irschenberg/Bad Feilnbach - Die Fahndung Rosenheim berichtet: Die bayerischen Schleierfahnder der PI Fahndung Rosenheim stoppten am Osterwochenende kurz nach Irschenberg, Höhe Bad Feilnbach, einen Citroen Picasso mit italienischem Kennzeichen und machten erstaunliche Entdeckungen.

Der 55-jährige Fahrer, von Beruf Bankkaufmann, führte in seiner Geldbörse einen gefälschten 50-Euro-Schein mit sich - als Souvenir und Glücksbringer, wie er meinte. Den Schein hatte er am Bankschalter von einem Kunden einbezahlt bekommen, wollte sich den Schriftverkehr sparen und steckte das Falsifikat in Absprache mit dem Kunden privat ein.

Noch kurioser war ein Fund der Schleierfahnder im Seitenfach des Pkw. Sie entdeckten eine kleine Pralinenschachtel mit mehreren Löchern. Im Innern fand sich statt süßer Kostbarkeiten eine Minikamera und mehrere Datenträger. Nach Grobsichtung der Aufnahmen zeigte sich der 55-jährige Italiener als „Darsteller“ mit wechselnden Frauen beim Sex.

Seine Erklärung: Bei den Frauen handelt es sich ausschließlich um Prostituierte aus Prag. Diese filmte er bei deren Liebesdiensten heimlich, da er sonst eine wesentlich höhere Entlohnung hätte zahlen müssen. Er wollte lediglich sparen. Auch versicherte er, die Filme nur für seinen Privatgebrauch produziert zu haben. Das Falschgeld und die Kamera samt Datenträgern wurden von der Polizei sichergestellt, der Italiener wegen Verdachts der Geldfälschung und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen zur Anzeige gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Rosenheim.

