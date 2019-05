Nächtliche Vollsperrung auf der A8

Achtung: Auf der Autobahn A8 in Richtung München kommt es in der Nacht zum Mittwoch zu einer Vollsperrung. Grund ist eine Baustelle zwischen Irschenberg und Weyarn.

Weyarn– Wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt, steht auf einem Abschnitt der A 8 zwischen den Anschlussstellen Irschenberg und Weyarn eine Fahrbahnerneuerung an. Ab Dienstag, 21. Mai 2019, gegen 22 Uhr bis Mittwoch, 22. Mai 2019, gegen 5 Uhr wird die Autobahn München-Salzburg zwischen den Anschlussstellen Irschenberg und Weyarn komplett gesperrt. Der Verkehr wird über Bundes- und Staatsstraße via Miesbach umgeleitet. Ab etwa 20.30 Uhr am Dienstag beginnt schrittweise der Aufbau der Sperrung mit dem Aufstellen von Schildern. Ab spätestens 22 Uhr greift die Vollsperrung, und die Arbeiten laufen an.

Dabei wird die Fahrbahn auf einer Länge von rund 200 Metern zwölf Zentimeter tief abgefräst. Anschließend werden mit drei Asphaltfertigern auf einer Breite von zwölf Metern zwei Asphaltschichten nacheinander neu aufgebracht. Nach dem Auskühlen und der neuen Markierung soll die Autobahn am Mittwoch gegen 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Autobahndirektion weist allerdings darauf hin, dass es je nach Witterung zu kurzfristigen Verschiebungen oder Verzögerungen kommen kann.

ag

