Bis zu 1000 Gäste erwartet: Gemeinde setzt Shuttle-Busse ein

Lange stand der Termin auf der Kippe, seit heute Nachmittag herrscht Klarheit: Irschenbergs Bürgermeister Hans Schönauer wird übermorgen, Mittwoch, in seinem Heimatort Niklasreuth beigesetzt. Der Seelengottesdienst beginnt um 13.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus.

Für Gemeinde, Pfarrei und Feuerwehr wird die Beerdigung zum logistischen Kraftakt. Die Gemeinde rechnet mit bis zu 1000 Gästen. „Es ist schwer zu sagen, ob 500 kommen oder mehr“, erklärt Dritter Bürgermeister Hans Nirschl. Die große Zahl erstaunt nicht. Als Bürgermeister, Kreisrat, Handwerksvertreter und Hoagascht-Moderator war Schönauer in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens über die Landkreisgrenzen hinaus eingebunden, bekannt und beliebt. Schon jetzt ist klar, dass nur bis zu 270 Teilnehmer in dem kleinen Gotteshaus Platz finden. Die Übrigen müssen draußen warten. Jedoch ist zumindest eine Tonübertragung vorgesehen.

Auch die Anfahrt ist problematisch. Der Ortskern wird gesperrt, geparkt wird entlang der Zufahrtsstraße vor dem Ortseingang. Um den Parkdruck etwas zu nehmen, setzt die Gemeinde in Irschenberg Shuttle-Busse ein. Die Abfahrt am Trachtenheim ist für 12 Uhr geplant.

An die 300 Leute können so hin- und zurückgebracht werden. Denn im Anschluss an die Beerdigung lädt die Gemeinde Amts- und Würdenträger, Leute aus den Vereinen, Freunde und Wegbegleiter zum Mahl ins Trachtenheim ein. Die Familie trifft sich gesondert in Niklasreuth. Jedoch kommen die fünf Töchter ins Trachtenheim.

Zudem wird am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr ein Kondolenzbuch im Gemeinschaftshaus von Niklasreuth ausgelegt. Ab Donnerstag liegt das Buch im Rathaus in Irschenberg aus.

ddy





Im Gedenken

an Hans Schönauer findet am morgigen Dienstag um 19 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Niklasreuth die Aussegnung mit Rosenkranzgebet statt.

