Beim Gassigehen in Irschenberg: Mann findet ausgesetzte Meerschweinchen

Jemand hat in Kauf genommen, dass sie verhungern oder von Raubtieren geholt werden: In einem Wald bei Irschenberg hat ein Mann ausgesetzte Meerschweinchen gesetzt. Die Polizei ermittelt.

Wie herzlos: Ein bislang Unbekannter hat in einem Wald bei Irschenberg drei Meerschweinchen in einer Pappschachtel ausgesetzt. Zum Glück kam ein Irschenberger des Wegs, als er am Freitag gegen 15.30 Uhr mit seinem Hund in der Nähe seines Hauses Gassi ging.

Der 62-Jährige schaute genauer hin und warf einen Blick in den Karton - und drei Meerschweinchen schauten zurück. Der letzte Besitzer hatte sie dort in dem abgelegenen Waldstück zurückgelassen, offenbar um die hilflosen Tierchen entweder verhungern oder von Raubtieren holen zu lassen, berichtet die Polizei.

Der Irschenberger verständigte die Polizeiinspektion Miesbach. Eine Streife nahm die Tierchen kurzerhand an sich und verbrachte sie erst mal zur Dienststelle. Dort konnten sie wohlbehalten an eine engagierte Tierheim-Mitarbeiterin übergeben werden.

Die Polizei Miesbach hat Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

