Betrunkener Mopedfahrer ruht sich neben Autobahn aus

Polizei entdeckt Leichtkraftrad in Pannenbucht

von Andreas Höger

Sein Moped stellte er in der Pannenbucht ab, dann legte er sich in den Grünstreifen: Einen betrunkenen Mann (36) aus dem Landkreis München griff die Autobahnpolizei am Pfingstsonntag am Rande der A8 auf. Wie er dorthin kam, konnte er sich angeblich nicht erklären.

Irschenberg - Nach Lage der Dinge kann ein 36-jähriger Mopedfahrer froh sein, dass seine Trunkenheitsfahrt auf der Salzburger Autobahn ohne schlimmeren Folgen blieb. Die Autobahnpolizei entdeckte ihn am Pfingstsonntag gegen 21.15 Uhr bei Irschenberg auf Höhe einer Pannenbucht. Der Mann aus dem Landkreis München war stark angetrunken.

Wie die Beamten mitteilen, bemerkte eine Streife ein Leichtkraftrad mit Münchner Kennzeichen in einer Pannenbucht auf der A 8 bei Irschenberg, Fahrtrichtung München. Neben dem Moped lag der Fahrer auf dem Grünstreifen.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann sehr ausgiebig und zu tief ins Glas geschaut. Ein Alkotest ergab einen Wert deutlich über der 1,1-Promille-Grenze. Gegenüber den Beamten gab sich der Betrunkene ahnungslos. Er könne sich nicht mehr erklären, wie er auf diesen Grünstreifen neben der Autobahn gekommen sei, erklärte er. Sein Motorrad aber war laut Polizei noch warm.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.