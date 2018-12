Bauernhof in Flammen: Landwirt verletzt sich beim Retten seiner Tiere

Ein Feuer hat Stallungen an einem Bauernhof im Landkreis Miesbach Montagfrüh komplett niedergebrannt. Der Landwirt verletzte sich, weil er seine Rinder retten wollte.

Bichl/ Irschenberg - Bei einem Großbrand an einer Stallung im Landkreis Miesbach sind am Montag, 24. Dezember zwei Rinder verendet, teilte die Polizei mit. An den Stallungen sei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Der Landwirt verletzte sich bei der Rettung seiner Tiere. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache laufen, so die Polizei.

Großbrand auf Bauernhof: Landwirt setzt um 7.45 Uhr Notruf ab

Gegen 7.45 Uhr wurde laut Polizei das Feuer an der großen Stallung einer Landwirtschaft bemerkt und der Notruf getätigt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften umliegender Feuerwehren rückte zur Brandbekämpfung nach Bichl aus, berichtet die Polizei. Der Landwirt selbst trieb noch mit Unterstützung weiterer anwesender Personen über 100 Rinder aus der großen Stallung ins Freie.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Polizei verendeten zwei Rinder bei dem Großbrand. Der Landwirt selbst verletzte sich bei der Rettungsaktion am Arm und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Wohngebäude blieb zum Glück vom Feuer verschont. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen einige Hunderttausend Euro betragen.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo hat die ersten Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Aussagen zur Ursache der Brandentstehung sind noch nicht möglich.

Großbrand auf Bauernhof am Irschenberg am Heiligen Abend - Bilder vom Einsatz Zur Fotostrecke

ml