Bierzelt auf der Straße: Am Gaufest in Irschenberg kommt keiner vorbei

Von: Dieter Dorby

Durchfahrt verboten: Für das Trachtler-Gaufest in Irschenberg wurde das Bierzelt auf die Straße gebaut. © Dieter Dorby

Es ist eine Szene, bei der sich einiges an Wortwitz aufdrängt: Endstation Bierzelt. Oder: Das Ende der Durststrecke. Drive-in-Schänke. Oder: Durstfahrt nur für Festgäste. Und es gibt sicher noch viele Sprüche mehr. Fakt ist: Am Fest des Trachtengaus, das heuer in Irschenberg stattfindet, kommt derzeit niemand vorbei.

Um Platz für das Festzelt zu haben, wurde nicht nur der Parkplatz von Trachtenheim (r.) und TSV überbaut, sondern gleichzeitig auch die Durchgangsstraße Richtung Wilparting. Doch dieses Festzelt ist nicht das einzige. Ein weiteres steht am Sportplatz auf dem Fußballfeld.

Als Ausweichweg dient eine mit Hackschnitzeln gebaute Ersatzstrecke auf der angrenzenden Wiese. Wie berichtet, werden zum Gaufest, das von 22. bis 31. Juli stattfindet, allein am Heimattag am Sonntag, 31. Juli, über 5000 Trachtler aus 48 Vereinen in der 3200-Einwohner-Gemeinde erwartet.

