Neue Impulse durch männliche Pädagogen

Männliche Bezugspersonen sind in Kitas rar. Tanja Berghammer hofft, dass sich das ändert. © tp

Die Kita Farbenfroh in Irschenberg will mit dem Aktionstag „Boys‘ Day“ Jungs auf den Erzieherberuf aufmerksam machen.

Irschenberg – In Grundschulen, Kindergärten und Kreißsälen sind männliche Mitarbeiter noch immer die absolute Ausnahme – um nur einige „typisch weibliche“ Berufsfelder zu nennen. So sind dem Statistischen Bundesamt zufolge in Deutschland nur sieben Prozent aller Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung männlich.

Tanja Berghammer, stellvertretende Leiterin des Kinderhauses Farbenfroh der Caritas in Irschenberg, findet das schade: „Aus Erfahrung profitieren die Kinder sehr von männlichen Pädagogen, da diese neue Impulse in die pädagogische Arbeit einbringen, zum Beispiel ein erweitertes Spiel- und Bewegungsangebot.“

Nicht zuletzt aus diesem Grund beteiligt sich die Einrichtung, die Krippe, Kindergarten und Hort umfasst, am bundesweiten Boys’ Day am Donnerstag, 27. April, der – analog zum Girls’ Day – Buben ab der 5. Klasse bei der klischeefreien Berufswahl unterstützen will.

Für den Boys’ Day hat sich nur ein Bub für den Schnuppertag im Kinderhaus in Irschenberg beworben. „Seine Beweggründe waren, dass er schon öfter am Nachmittag in einem Kindergarten hineingeschnuppert hat und ihn die Arbeit mit Kindern interessiert“, erzählt Berghammer. Dem Kinderhaus Farbenfroh liege die Ausbildung junger Menschen sehr am Herzen. Aus diesem Grund beteilige sich die Einrichtung an vielen Aktionen für die Berufsorientierung von Schülern, um ihnen einen Einblick zu gewähren.

Männliche Identifikationsfiguren wird der zwölf Jahre alte Teilnehmer am Boys’ Day im Kinderhaus Farbenfroh allerdings nicht finden: Die Einrichtung beschäftigt derzeit keine männlichen Fachkräfte, „da diese sehr selten im Kita-Alltag zu finden sind“, wie Berghammer erklärt. Dennoch hofft sie, das Interesse des jungen Teilnehmers an der Arbeit mit Kindern vertiefen zu können.

Die Bemühungen um männliche Erzieher und Kinderpfleger haben nicht nur pädagogische Gründe: „Der Fachkräftemangel stellt uns vor große Herausforderungen“, sagt Berghammer. Daher sei es umso wichtiger, nicht nur weibliche junge Menschen, sondern auch männliche für den Beruf zu begeistern.

Insgesamt begrüßt die Caritas am Boys’ Day 25 Buben in zwölf Einrichtungen in der Erzdiözese München und Freising, teilte Sophia Frank mit, die bei der Caritas für den Boys’ Day zuständig ist. Sie sollen einen möglichst alltagsnahen Einblick in den Tagesablauf bekommen. Zudem biete der Tag die Möglichkeit, die Caritas im Allgemeinen und als Ausbildungsträger im Besonderen kennenzulernen. „Die Einrichtungen eröffnen den Jungs durch den Tag neue Zukunftsperspektiven und tragen so zur Erweiterung ihrer Berufswahl bei“, sagt Frank. Zudem würden sie den Burschen fachliche und soziale Kompetenzen vermitteln und neue Sichtweisen auf Berufe ermöglichen, die noch immer als Frauenberufe gelten.

Die Initiative scheint sich zu lohnen: Eine Auswertung der Caritas von vorangegangenen Boys’ Days zeigt, dass sich fast 70 Prozent der Teilnehmer hinterher vorstellen können, nach der Schulzeit eine Ausbildung oder einen Freiwilligendienst in einer Einrichtung der Caritas zu beginnen. Viele von ihnen fanden der Befragung zufolge toll, im Rahmen dieses Tages Kontakt zu alten Menschen oder zu Kindern sowie die Möglichkeit der Mitarbeit gehabt zu haben. Demnach gab es noch einen anderen positiven Aspekt des Boys’ Days für die jungen Teilnehmer: „Ich hatte schulfrei“, antwortete einer der Befragten.

