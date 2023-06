Bürgerantrag zum Kiesabbau vertagt – aber lange nicht öffentliche Sitzung mit Anwalt

Der Gemeinderat Irschenberg hat sich auf 150 Meter Abstand zu Kiesgruben ausgesprochen. In Oberhasling wirkt sich das so aus.

GEMEINDERAT IRSCHENBERG

Von Dieter Dorby schließen

Die Bürgerinitiative (BI) Irschenberg schöpft Hoffnung, durch die Hintertür doch noch den Abstand von Kiesgruben im Gemeindegebiet von den bereits beschlossenen 100 Metern auf die gewünschten 150 Meter ausdehnen zu können.

Wie berichtet, hat die BI dazu am 5. Juni einen Bürgerantrag eingereicht mit der Aufforderung, dass der Gemeinderat Abstand nehmen soll von seinem Beschluss aus der April-Sitzung. In der jüngsten Sitzung wurde zunächst die Zulässigkeit des Bürgerantrags positiv festgestellt. 94 Gemeindebürger hatten unterschrieben, also rund drei Prozent. Nur ein Prozent wäre nötig gewesen.

Zur Beschlussfassung in der Sache kam es aber nicht. Brigitte Klamt (FDP/Aktive Bürger) hatte angeregt, von einem umgehenden Beschluss über den Bürgerantrag abzusehen und das bis zu drei Monate umfassende Zeitfenster zu nutzen, um das Thema noch mal gründlich zu beraten und die Möglichkeiten im Sinne der BI auszuloten. Ein Vorschlag, der ohne Diskussion einstimmig angenommen wurde.

Lesen Sie auch: „Da kommen wir nicht zusammen“: Bürgermeister verteidigt beim Kiesabbau sein Vorgehen

Der Bürgerantrag war damit fürs Erste vom Tisch, aber offenbar nicht das Thema Kiesgrube. Im Anschluss kam im nicht öffentlichen Teil Rechtsanwalt Michael Beiße hinzu, der die Gemeinde in Sachen Kiesabbau berät – sowohl beim laufenden Flächennutzungsplanverfahren wie auch beim städtebaulichen Vertrag mit der Firma Hafner Beton. Ob lediglich Details besprochen wurden oder gar Beschlüsse gefasst wurden, lässt sich nicht in Erfahrung bringen. Wegen der Nichtöffentlichkeit herrscht dazu seitens der Teilnehmer Verschwiegenheit.

ddy

ZUM THEMA KIESABBAU IN OBERHASLING IST BEREITS ERSCHIENEN:

Noch ein Bürgerantrag: BI startet neuen Anlauf für mehr Abstand zur Kiesgrube

Für die nähere Variante: Kiesgrube muss nur 100 Meter Abstand zur Wohnbebauung einhalten

Bürgerinitiative kämpft weiter für 150 Meter Abstand zur Kiesgrube

Scoping-Termin: So lief die Vorbesprechung am Landratsamt Miesbach

Erfolgsaussichten ausloten: Das sind die nächsten Schritte von Irschenberg beim Kiesabbau

Gemeinde Irschenberg hat ihren Zurückstellungsbescheid

BI erklärt ihre Gegenstrategie

Kommentar: Gemeinde hat ihre Informationshoheit verloren

Bürger fordern bei Infoabend der BI mehr Transparenz von der Gemeinde

„Der Informationsfluss der Gemeinde ist ausbaufähig“: Darum geht‘s beim Infoabend der BI Irschenberg

Wegen Flyer: Bürgermeister rüffelt Bürgerinitiative Irschenberg im Gemeinderat

Bürgerinitiative Irschenberg jubelt: Gemeinderat stimmt beim Kiesabbau geschlossen für Zurückstellung

Alte Positionen statt neuer Ansätze: Keine Annäherung zwischen Gemeinde Irschenberg und Bürgerinitiative

Kommentar zur beantragten Kiesgrube in Irschenberg: Der Bürgermeister ist der Vertreter der Bürger

Vorentscheidendes Gespräch: BI will der Gemeinde Irschenberg mögliche Strategie gegen Kiesgrube zeigen

Kiesgrube Oberhasling: Konstruktiver Austausch zwischen Gemeinde und Bürgerinitiative

Dialog auf Anwaltsebene zwischen Bürgerinitiative und Gemeinde geplant

Gegner demonstrieren in Irschenberg für die Verkehrssicherheit der Kinder

Kiesgrube Irschenberg: Initiative schließt Bürgerbegehren nicht mehr aus

So reagiert die Bürgerinitiative auf den Beschluss des Gemeinderats

Bürgermeister soll mit Firma über Vertrag und Erleichterungen verhandeln

Nach Bürgerkritik versagt Gemeinderat Irschenberg Einvernehmen zum Kiesabbau

So lief die Bürgerinfoveranstaltung der Gemeinde Irschenberg zum Kiesabbau

Das will die Bürgerinitiative Irschenberg erreichen

Wie alles begann: Oberhaslinger reagieren geschockt auf Kiesabbaupläne

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.