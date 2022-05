Bürgerinitiative Irschenberg jubelt: Gemeinderat stimmt beim Kiesabbau geschlossen für Zurückstellung

Von: Dieter Dorby

Versteckter Bodenschatz unter der Wiese: Nordwestlich von Oberhasling will die Firma Hafner Beton entlang der Straße nach Niederhasling auf einer 5,7 Hektar großen Flächen in bis zu 17 Metern Tiefe 440 000 Kubikmeter Kies abbauen. Im Hintergrund beträgt der geringste Abstand der geplanten Grube zur Wohnbebauung nicht mal 30 Meter. © tp

Der erste große Schritt aus Sicht der Bürgerinitiative (BI) ist geschafft: Der Gemeinderat Irschenberg hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig entschieden, den Antrag der Firma Hafner Beton aus Bruckmühl vom 30. November 2021 auf Kiesabbau im Ortsteil Oberhasling zurückzustellen.

Entsprechend emotional quittierten die rund 40 Zuhörer in der Turnhalle das Votum mit lautem, langen Applaus. Ziel ist nun das Erarbeiten von Vorrangflächen für den Abbau.

Der Entscheidung war ein intensiver Austausch vorangegangen. Wie berichtet, gab es unter anderem zwei Gespräche, an denen auch die Anwälte von Gemeinde und BI teilgenommen hatten. Vor einer Woche folgte die nicht öffentliche Vorberatung des Gemeinderats, nun am Montag der endgültige Beschluss.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: Kooperation mit der BI ist eine Chance

Michael Beiße, der Anwalt der Gemeinde, fasste eingangs die Situation zusammen. Mit dem Versagen des gemeindlichen Einvernehmens am 26. Januar habe der Gemeinderat eine Prüfung von möglichen Kiesabbauflächen im Gemeindegebiet vornehmen lassen für eine Ausweisung von Konzentrationsflächen. Im Rahmen einer ersten Untersuchung durch das Büro Ohin seien mögliche Abbauflächen kartiert und überschlägig auf eine Abbaumöglichkeit hin untersucht worden. Doch dies reiche nicht aus, um Abstände zu Wohnbebauung, Naturschutzflächen und die Eingliederung von Abbauvorhaben ins Landschafts- und Ortsbild abschließend zu beurteilen. Da das Vorhaben die Planung verhindern würde, liege eine Zurückstellung nahe.

Wie Beiße weiter ausführte, soll das Vorhaben im Leitzachtal und damit in einem besonderen Landschaftsbild in der Gemeinde umgesetzt werden. Dabei sehe der Abbauantrag vor, die Abbauflächen in unmittelbare Nähe von wohngenutzten Gebäuden zu führen; zum Teil beträgt der Abstand nur 20 Meter zum Straßenrand und etwa 30 Meter zur Wohnbebauung. Beißes Einschätzung der Chancen auf eine Lösung via Flächennutzungsplan: „Es ist möglich, aber schwierig.“

Das sagen die Ratsmitglieder

Für Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) ist die Zurückstellung der richtige Weg: „Jetzt wird alles auf den Prüfstand gestellt. Wir wollen ein positives Ergebnis für die Bevölkerung.“ Auch Franz Nirschl (FW Irschenberg) unterstützte das Vorgehen: „Wir brauchen mehr Zeit. Deshalb bin ich für eine Zurückstellung.“ Der parteilose Klaus Waldschütz erklärte dagegen, dass er „nach langer Überlegung“ mitstimmen werde, „aber nicht aus vollster Überzeugung“. Als Grund nannte er das Kostenrisiko bei ungewissem Ausgang des Verfahrens. Zwei Mitglieder fehlten entschuldigt bei der Abstimmung: Marinus Waldschütz (FW Reichersdorf) und Markus Nägele (parteilos), der bei der Abstimmung im Januar als einziger pro Kiesabbau gestimmt hatte.

Das sagt die BI

Bei der BI war indes die Freude über das klare Votum groß. „Wir sind sehr glücklich, dass das Ergebnis so ausgefallen ist“, erklärt BI-Sprecher Florian Kories auf Nachfrage unserer Zeitung. „Dafür sind wir dem Gemeinderat und der Verwaltung sehr dankbar.“ Man sei sich bewusst, dass die Arbeit jetzt erst anfange. Deshalb bietet die BI der Gemeinde jedwede Unterstützung an – zum Beispiel durch Kontakte und Know-how.

Den Antrag auf Zurückstellung muss nun das Landratsamt bewilligen. Dies vorausgesetzt hat die Gemeinde ein Jahr Zeit, um die nötigen Planungen und Gutachten einzuholen, damit sie am Ende im Flächennutzungsplan Vorrangflächen zum Kiesabbau ausweisen und gleichzeitig Rahmenbedingungen zum Abbau festschreiben kann. Die Gemeinde darf aber keine Verhinderungsplanung machen. Die Grenze zwischen zulässigen und nicht mehr zulässigen Kriterien ist ortsabhängig und damit nicht klar definiert – eine risikobehaftete Gratwanderung.

ddy

