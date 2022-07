Bürgerversammlung in Irschenberg: Klaus Meixner gibt Einblicke in die Verwaltungsarbeit

Von: Jonas Napiletzki

Mit rund 50 Gästen war die Turnhalle in Irschenberg nur im vorderen Drittel gefüllt. Das reichte aber für gute Stimmung. Bürgermeister Klaus Meixner (r.) erhielt an zahlreichen Stellen Applaus. © Nap

Irschenbergs Rathaus-Chef Klaus Meixner hat in der jüngsten Bürgerversammlung viele Projekte erklärt. Vordringlich ging es um Bauvorhaben in der Gemeinde.

Irschenberg – Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) hat die Bürgerversammlung am Dienstag genutzt, um die Kommune von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Garniert mit Fotos und Videos zeigte er den rund 50 Gästen in der Turnhalle die Finanzen („nicht ganz schlecht“), den Bauhof („pfundig“), den Winterdienst („gibt keinen besseren“) und viele weitere Projekte, Mitarbeiter und Pläne der Gemeinde, für die Meixner durchwegs Lob übrig hatte. Die Bürger honorierten das mit Applaus; es gab nur wenige kritische Rückfragen.

Zu den wohl wichtigsten Themen gehörten die aktuellen Bauvorhaben in Irschenberg. Meixner stellte den nach 42 Jahren notwendigen Plan zum Neubau der Kläranlage vor. „Da müssen wir was tun“, erklärte er. Die mechanisch-biologische Anlage solle 2023 oder 2024 fertig werden. Nach einer EU-weiten Ausschreibung kümmere sich nun das Münchner Ingenieurbüro Dünser, Aigner und Kollegen um die Planung.

Kläranlage schon vor dem Bau prämiert

„Für das Bodenfiltersystem haben wir einen Innovationspreis bekommen“, verkündete Meixner. Das Umweltministerium steuere deshalb 500 000 Euro bei. Außerdem wolle die Technische Universität München den Bau als Forschungsprojekt begleiten. Inwieweit Bürger das Projekt mitfinanzieren müssen, sei noch nicht entschieden. Zwar habe der Gemeinderat darüber oft diskutiert, habe sich aber noch nicht geeinigt. „Wir müssen die Kosten so nehmen, wie sie kommen.“

Ebenfalls unklar ist der Ausgang des umstrittenen Themas Kies. Die Flächennutzungsplan-Änderung soll weiterverfolgt werden, um einen Abstand zur Wohnbebauung festzulegen. Auch soll ein Kriterienkatalog und eine Bestandsanalyse aller möglichen Abbauflächen erarbeitet werden.

Im Gasthof in Wilparting – verpachtet ans Brauhaus Tegernsee – steht der neuen Nutzung weiter ein Bewohner im Weg. „Die Räumung wird vor Gericht entschieden“, kündigte Meixner an. Erst danach könne mit dem Abbruch begonnen werden.

Der neue Standort des Kriegerdenkmals, möglicherweise an der Turnhallen-Mauer mit Blick auf die Kirche, sei ebenfalls noch nicht besiegelt. In fünf Abschnitten in Arbeit sei derweil der geplante Radweg von Irschenberg nach Miesbach. „Das läuft zäh, ist aber in Bewegung“, sagte der Bürgermeister.

In Irschenberg wohnen 3228 Menschen

Bereits abgeschlossen ist das Sondergebiet Transport, gegen das sich der Bund Naturschutz mit einer Petition gestemmt hatte (wir berichteten). Meixner lobte auch dieses Projekt: „Es sieht aus, wie ein ausgesiedelter Bauernhof.“ Außerdem sollen zwei Querungshilfen an der B 472 bei Wendling und Buchbichl errichtet werden. Hier arbeite man an der Ausschreibung.

Der Ausbau der A 8, nach der sich Bürgerin Jutta Schlegel erkundigt hatte, steht derweil in den Sternen. „Das Planfeststellungsverfahren hat noch nicht begonnen“, erklärte Meixner. Ein von Veronika Westphal gefordertes Bushäusl mit Beleuchtung in der Auerschmiede sei bisher an Grundstücksverhandlungen gescheitert. Jedoch sicherte Meixner zu, dass der Schulbus künftig fünf Minuten vor Abfahrt an der Haltestelle eintrifft, um Wartezeiten im Freien zu minimieren.

Geplant und umgesetzt werden diese und weitere Projekte im Rathaus, das derzeit – verteilt auf alle Bereiche – 22 Personen beschäftigt. „Eine kleine Mannschaft mit sehr guten Spielern“, sagte Meixner. Verantwortlich sind sie für derzeit 3228 Bürger und 187 Zweitwohnsitze. 22 Todesfällen im Jahr 2021 stehen 37 Geburten entgegen. 21 Irschenberger heirateten im vergangenen Jahr.

