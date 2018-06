Landtag soll Sondergebiet Transport stoppen

Im Verfahren um die umstrittene Ausweisung eines Sondergebiets Transport an der B 472 nördlich von Buchbichl greift der Bund Naturschutz (BN) nun zu stärkeren Mitteln. Um das Gebiet zu verhindern, hat die Kreisgruppe Miesbach mit dem BN-Landesverband eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht.

„Da die Argumente in unseren Stellungnahmen leider kein Gehör bei der Gemeinde fanden, wenden wir uns jetzt an den Petitionsausschuss“, erklärt Kreisgruppen-Vorsitzender Manfred Burger. „Wir sind der Ansicht, dass die Planung gegen das Anbindegebot nach dem Landesentwicklungsprogramm verstößt und die Ausnahmebestimmungen vom Anbindegebot nicht erfüllt sind.“

Mit der Petition will der BN auch ein Zeichen setzen, dass dem „ungebremsten Flächenverbrauch“ ein Riegel vorgeschoben wird. Dies ist auch das Ziel eines laufenden Volksbegehrens (wir berichteten im Bayernteil) .

Das Landratsamt hat der BN gebeten, vor der Behandlung der Petition im Ausschuss keine Genehmigung für das Vorhaben zu erteilen. Martin Pemler, Verwaltungsdirektor des Landratsamts und Abteilungsleiter Bauen, verweist auf Nachfrage unserer Zeitung darauf, dass der Bebauungsplan keiner Genehmigung durch das Landratsamt bedürfe. Man gehe aber davon aus, dass die Petition bis zur Erteilung einer Baugenehmigung abschließend behandelt sein dürfte. Die Behörde sichert verbindlich zu, bis zum Abschluss der Petition keine Baugenehmigung für das Vorhaben zu erteilen, um keine unveränderlichen Tatsachen zu schaffen.

Irschenbergs Bürgermeister Hans Schönauer reagierte mit Unmut auf den Vorstoß des BN. „Es ist schon bedenklich, wenn sich ein Stadtrat aus der Nachbarkommune so äußert“, stellt der Rathauschef mit Blick auf Burgers Amt als Stadtrat der Grünen in Miesbach fest. „Laut bayerischer Verfassung dürfen wir als Gemeinde unsere Entwicklungs selbst steuern. Wir hatten über Jahrzehnte gar keine Entwicklung in Irschenberg. Und wir haben weiterhin mehr Wiesen, Moore und Filzen als Bebauung.“ Neben der „grandiosen Natur“ habe seine Gemeinde eine Autobahn und Bedürfnisse, für die sie Einnahmen brauche, ergänzt Schönauer. „Wir sind schuldenfrei, weil wir sparsam sind.“

Wie berichtet, will die Firma Lettenbichler ihren Standort in Sinnetsbichl verlassen und nach Buchbichl ziehen, um dort den Stützpunkt für ihre 16 Lkw einzurichten. Mit 7600 Quadratmetern auf der bislang landwirtschaftlichen Fläche stehen dem Betrieb zusätzlich 4000 Quadratmeter zur Verfügung.

Insgesamt ärgert Schönauer Burgers Vorstoß. „Wir schützen die Natur so weit es geht“, betont er. „Alles soll so verträglich wie möglich laufen.“ Das Thema steht am Montag, 16. Juli, im Gemeinderat auf der Tagesordnung.

ddy