Hausmutter Michaela Anders betreut sechs Kinder im Caritas Kinderdorf Irschenberg. Alle haben „ihren Rucksack zu tragen“, sagt Anders. Sie macht aus ihnen eine Familie.

Irschenberg – Vor der Haustür parkt ein Puky-Dreirad. Auf einem Stein haben sechs Kinder farbig unterschrieben, auch Katze Frany ist verewigt. Jessica (13) und Maria (14) tröpfeln zur Tür herein, Alisha (7; alle Kindernamen geändert) begrüßt sie stürmisch. Die Zweitklässlerin hatte heute früher Schulschluss. Jessica, im Kapuzenpulli, rutscht stumm auf ihren Platz auf der Eckbank. Maria räumt die Schultasche in ihr Zimmer.

Die Szene, die wie aus einer normalen Familie wirkt, spielt im Caritas Kinderdorf Irschenberg. Jessica, Maria und Alisha sind drei der sechs Kinder, die in der Familiengruppe in Haus 10 leben. Kinderdorfmutter Michaela Anders (37) und Sozialpädagogin Dani (23) betreuen sie.

Caritas Kinderdorf Irschenberg: Eine Familie für die, die keine haben

Anders stellt eine Auflaufform auf den Tisch, der für acht Personen gedeckt ist. Das Babyphone mit Bildschirm auf der Küchenzeile zeigt Mohammeds (2) weißes Gitterbett im dunklen Kinderzimmer. „Was gibt’s denn heute?“, fragt Alisha und lugt unter die Alufolie der Auflaufform. „Sieht nach Auflauf mit Auberginen aus“, meint Dani, die schon auf der Eckbank sitzt.

Die Familie in Nummer 10 besteht aus zwei Buben und vier Mädchen. „Alle haben ihren Rucksack zu tragen“, sagt Anders. Bei ihren leiblichen Eltern konnten die Kinder nicht bleiben, wegen Gewalt, Suchtproblemen oder anderen widrigen Umständen.

Über der Eckbank hängt der Wochenplan mit Magnettafeln. Jedes Kind hat eine Zeile. Bei Alisha haftet nach dem Kinderturnen am Mittwochnachmittag das Bild einer dunkelhaarigen Frau. „Das ist ihre richtige Mama“, erklärt Anders. Mittwoch ist Besuchstag.

Eine Kinderdorfmutter und zwei bis drei pädagogische Fachkräfte betreuen bis zu sechs Kinder in einer Kinderdorf-Familie. Anders bewohnt den kleineren Teil des Doppelhauses. Die Hälften sind über Türen verbunden, im ersten Stock direkt über das Kinderzimmer der beiden zwei- und vierjährigen Buben. „So kann ich schnell rüber, wenn jemand nachts aufwacht“, sagt Anders. „Aber ich habe meine eigenen vier Wände.“

Pro Kind und Tag bekommt die Familie rund 2,80 Euro

Nach dem Mittagessen verziehen sich die beiden großen Mädels nach oben in ihre Zimmer – Hausaufgaben machen. Auch Alisha hüpft singend die Treppe hoch und zeigt stolz ihr Reich. Mit Einhorn-Bettwäsche, Schrank und Schreibtisch wirkt es wie ein normales Mädchenzimmer – nur der graue PVC-Boden passt nicht so ganz ins Bild. Jessica kommt angeschlurft, ihr Tintenkiller „ist alle“. Schreibmaterial, Hygieneartikel und Vorräte sind in einem Schrank im Flur eingesperrt. „Wenn sich jeder ungefragt bedient, verliere ich den Überblick, was wir kaufen müssen“, erklärt Anders, während sie aufsperrt.

Für sechs Kinder erhält die Kinderdorf-Familie rund 500 Euro im Monat – pro Kind und Tag rund 2,80 Euro. Davon kauft Anders Lebensmittel und Hygieneartikel. Abgesehen vom gelieferten Mittagessen versorgt sich jede Familie selbst. Spenden finanzieren die Mathe-Nachhilfe der drei großen Mädchen. Für Kleidung gibt es extra Geld.

Jetzt macht sich der zweijährige Mohammed bemerkbar. Krause schwarze Haare kontrastieren den weißen Schlafsack. Er kuschelt sich zufrieden an Anders, die ihn aus dem Gitterbett hebt. Dani übernimmt Mohammed und wickelt ihn, weil Anders nun den vierjährigen Aaron aus dem Kindergarten holen muss. Mohammed hat nur sechs Wochen bei seiner leiblichen Mutter verbracht, war dann zwei Jahre lang bei einer Pflegefamilie und „hat sich dort schön eingelebt“.

Spricht Anders von der „Maschinerie“ der Jugendämter, blitzt in ihren Augen der Zorn. „Nur weil sich Mohammeds Pflegeeltern eingesetzt haben“, sei er im Kinderdorf gelandet. Das Jugendamt hätte ein Kinderheim für ihn vorgesehen. Die Trennung von seiner Pflegefamilie hat Mohammed dennoch gut mitgemacht. Ein paar Tränen flossen, aber jetzt hat er eine neue „Bezugsperson“, die er Ela nennt, drei weitere „Mütter“ und fünf „Geschwister“ sowie die Katze Frany. Der trippelt der Kleine sofort hinterher, als sie vorbeischleicht.

Wie wird man Kinderdorfmutter?

Schon früh war für Michaela Anders klar, dass sie sich sozial und kirchlich engagieren würde. Sie leitete Jugendgruppen, studierte Sozialpädagogik und führte Kinderkrippen. Als sie die Karriereleiter hochkletterte, merkte sie aber, wie ihr „der direkte Kontakt mit Kindern abging“, wie sie sagt. Auch privat wünschte sich Anders eine Familie. Deswegen wurde sie Hausmutter im Kinderdorf Irschenberg. Im Januar 2019 teilte ihr Leiter Wolfgang Hodbod zwei Kinder zu: die Geschwister Alisha (7) und Aaron (4). Im August ging eine Hausmutter in den Ruhestand. Anders übernahm drei Teenagermädchen (12, 13 und 14), die im Kleinkindalter ins Dorf gekommen waren.

„Das war eine riesen Umstellung. Schon beim Einkaufen merkt man das“, erzählt die 37-Jährige. „Aber ich wollte immer eine gemischte Altersstruktur in meiner Familie.“ Die Akten der Mädchen hat sie bis heute nicht gelesen, „weil ich die Dinge so unparteiisch wie möglich nehmen will“. Nach neun Monaten zog der zweijährige Mohammed ein. „Hätte mir jemand am Anfang gesagt, dass das erste Jahr so stressig ist, hätte ich es nicht gemacht“, sagt sie. Doch jetzt ist sie angekommen in ihrer Rolle als Kinderdorfmutter. Ihre Freundinnen mit Familie beneiden sie darum, dass sie Beruf und Familie verbinden kann. Und Anders hat ihr altes Lieblingszitat ausgegraben: „Liebe macht aus einem Haus ein Zuhause.“

von Andrea Voit