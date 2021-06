Ein Gericht für alle: Wie in einer Familie essen im Caritas Kinderdorf alle das Gleiche – Kinder wie Mitarbeiter. Florian Neumayer bereitet es zu.

Beim Kochen Lebenslektionen lehren

Florian Neumayer und sein Team kochen täglich für 250 Menschen im Caritas Kinderdorf Irschenberg. Nebenbei verteilen sie Lektionen fürs Leben und Seelentröster.

Irschenberg – Die Mädchen und Buben aus dem Caritas Kinderdorf Irschenberg sind eine große Familie. In Zeiten der Pandemie ist ein großes Familientreffen aber schwierig. Um die Kinder dennoch bei Laune zu halten, soll wenigstens das Essen schmecken. Darum kümmert sich Küchenchef Florian Neumayer aus Rosenheim mit seinen drei Mitarbeitern. Eine große Aufgabe.

Neumayer und sein Team stopfen täglich 250 hungrige Mäuler. Zu den 90 Mädchen und Buben aus dem Kinderdorf müssen auch die Kinder und Mitarbeiter des Kindergartens, der Schule und der Einrichtung selbst versorgt werden.

Caritas Kinderdorf: Koch Florian Neumayer hilft mit Essen, Tröstern und mehr

Besonders knifflig wird die Aufgabe, weil Neumayer und sein Team nur ein Mittagessen zubereiten. „Wie bei einer Familie bekommen bei uns alle das Gleiche“, erklärt der Vater von zwei Kindern. „Wir sind keine Kantine mit Auswahlmöglichkeiten. Das wäre nicht lebensnah.“

Der Koch entscheidet aber nicht aus dem Bauch heraus, was den Buben und Mädchen vorgesetzt wird. Er folgt den Vorgaben der Bremer Checkliste: Sie soll dafür sorgen, dass die Kinder genug Nährwerte mit einem schmackhaften Essen erhalten. Neben hochwertigen Fleischgerichten und vegetarischen Abwechslungen sieht der Ernährungsplan auch ein Wunschessen der Kinder vor.

Auch bei den anderen Gerichten beziehen Neumayer und Kollegen die Rückmeldung der Kinder ein. Das Ziel sei schließlich, ihnen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Essen beizubringen. Um sie auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten, nimmt der Koch sie auch mit zum Einkaufen – und kocht mit ihnen.

Die Mädchen und Buben essen in den zwölf Kinderdorffamilien. Das war auch vor der Corona-Pandemie so. „Früher haben die Familien das Essen selbst abgeholt“, sagt der Dorfleiter Wolfgang Hodbod. „Jetzt wird es ihnen vor die Tür gestellt.“ Eines hat sich aber geändert: Die Familien mussten zueinander Abstand halten. Um den Kindern ein wenig Ablenkung zu verschaffen, stellt Neumayer ihnen ab und an einen Seelentröster auf die Hausschwelle: eine Fürchteschale oder einen Kasten Limonade.