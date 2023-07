Chaos auf A8 bei Irschenberg: Staus durch Reisewelle und Fahrzeugbrand

Stockend bis stehend: Der Verkehrsfluss auf der A8 war am Wochenende bisweilen stark gebremst.

Verkehrsprobleme

Von Sebastian Grauvogl schließen

Der ADAC sollte recht behalten mit seiner Stau-Prognose: Am Wochenende war die A8 am Irschenberg voll. Und ein Fahrzeugbrand sorgte sogar für eine Vollsperrung.

Irschenberg – Der ADAC sollte recht behalten mit seiner Stau-Prognose: Am Wochenende war die A8 am Irschenberg voll. Dichter Reiseverkehr gepaart mit der Baustelle bis nach Bad Aibling waren eine fatale Mischung für zäh fließenden und bisweilen auch stockenden Verkehr. Besonders heftig wurde es am frühen Sonntagnachmittag, als ein Fahrzeugbrand auf Höhe von Schlachtham für eine Vollsperrung der Fahrbahn Richtung München sorgte.

Löscharbeiten dauern bis in den frühen Abend

Wie die Autobahnpolizeistation Holzkirchen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, ist ein Auto – wohl aufgrund eines technischen Defekts – plötzlich in Flammen aufgegangen. Die Lösch- und Reinigungsarbeiten der Feuerwehr zogen sich bis in den späteren Nachmittag.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.

Da war der Verkehrskollaps perfekt. Die Automassen schoben sich über die Umleitungsstrecke von Bad Aibling nach Au und über die B472 Richtung Irschenberg zurück auf die A8 – entsprechende Rückstaus inklusive. Währenddessen ging es auf der Autobahn auch in Richtung Süden zeitweise nur noch im Schritttempo voran. Begründung hierfür: allgemeine Verkehrsüberlastung.

sg