Tölzer durchbricht mit Sportwagen Corona-Kontrolle an Tiroler Grenze - Irre Verfolgungsjagd auf A8

Hu, der Tegernseeer ist wohl ein ganz wenig falsch gewickelt, fährt wohl auch ein schnelles Auto, gell?

Wer hat denn schuld an der Geschichte? Der schuldige Autofahrer oder die Polizei? Soweit kommt es noch, hier meinen zu wollen, alles verdrehen zu können. Geht's eigentlich noch?

Der Autofahrer gehört eigentlich ins Gefängnis. Er gefährdet Menschenleben mit seiner Flucht. Der Führerschein sollte auf Lebenszeit weg. Ich hoffe, das ist auch am Tegernsee angekommen. Leider sind meine Vorurteile gegen das Gewässer, nein aber gegen so manchen Einwohner um diesen merkwürdigen See gerade wieder etwas gewachsen.