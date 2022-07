Crowdfunding: Kita in Irschenberg hofft auf 15.000 Euro für Bewegungsparcours

Von: Dieter Dorby

Aktuell bietet der Kita-Garten einen kleinen Sandkasten, zwei Schaukeln, zwei Tore und viel Wiese. Pavillons sorgen provisorisch für Schatten, weshalb sich die Kinder im Sommer meist auf der Terrasse aufhalten. Mit dem geplanten Parcours wollen Leiterin Melanie Niedermeier und ihr Team besser auf den Bewegungsdrang der Kinder eingehen – für alle Alters- und Entwicklungsstufen. © STEFAN SCHWEIHOFER

Egal ob Krippe, Kindergarten oder Hort: Ohne Bewegungsmöglichkeiten macht sich schnell Langeweile breit. Deshalb plant das Kinderhaus Farbenfroh in Irschenberg für sein integratives Angebot einen Bewegungsparcours für alle Alters- und Entwicklungsstufen. Doch solch eine Anlage kostet viel Geld.

Die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Raiffeisenbank im Oberland soll helfen.

Entwickelt wurde die Idee im vergangenen Jahr bei der Veranstaltung „Marktplatz der guten Geschäfte“. Das Bewerbungsvideo der Kita führte dazu, dass sich die Schlierseer Firma Medius Fitness einbrachte und ein Bewegungskonzept für einen Kita-Spielplatz erstellte – für alle Alters- und Entwicklungsstufen.

Der Bewegungsparcours soll den Kinder Möglichkeiten bieten, sich auszutoben – für alle Alters- und Entwicklungsstufen. © Kinderhaus Farbenfroh Irschenberg

„Aktuell ist es so, dass wir im Garten unseres Neubaus, dem Haus West, nur einen kleinen Sandkasten und zwei Schaukeln haben – für vier Gruppen von der Krippe bis zum zehnten Lebensjahr im Hort“, erklärt Einrichtungsleiterin Melanie Niedermeier. Zudem gebe es noch einen kleinen steinigen Rundkurs für Kinderfahrzeuge, den die Gemeinde noch heuer teeren wolle. Kein großes Gesamtangebot also für die 140 Kinder, die die Einrichtung in beiden Häusern besuchen. Was mittlerweile dazu führe, dass die Kinder zunehmend den Zaun für sich entdeckt haben. „Wir brauchen etwas für den Bewegungsdrang der Kinder“, stellt Niedermeier fest.

Medius entwickelt Spielplatzkonzept

Das Spielplatzkonzept, das Medius entwickelte und in das gezielt Ideen der Kinder einflossen, ist aber nicht billig. 60 000 Euro kostet die komplette Umsetzung durch den Rosenheimer Spielplatzbauer Mehrtens. Der erste Bauabschnitt – ein Sonnensegel für den Sandkasten und ein Parcours für die Krippenkinder – wurde bereits in Auftrag gegeben und kostet 20 000 Euro. Ermöglicht wird dies durch einen Spender, der ungenannt bleiben möchte, sagt Niedermeier. Fehlen also 40 000 Euro, und hier kommt das Crowdfunding ins Spiel.

Fan-Phase geschafft

15.000 Euro will die Caritas-Kita für den zweiten Bauabschnitt auf diese Weise zusammenbekommen. Die Fan-Phase – 100 Fans in zehn Tagen – wurde bereits erfolgreich überstanden. Jetzt läuft die Spendenphase: Bis zum 26. September hat die Einrichtung Zeit, dass sie mindestens diese 15 000 Euro zusammenbringt. Schafft sie das, legt die Raiffeisenbank noch mal 2500 Euro drauf. Schafft sie das nicht, bekommt die Kita nur die bis dahin eingegangenen Spenden.

Niedermeier ist optimistisch, dass die Grundidee des Bewegungsparcours genug Menschen und Spender überzeugt. Denn die Spielanlage soll für den gesamten Kindergarten geöffnet sein. Geplant sei auch, Spielmöglichkeiten zu integrieren, die auch beeinträchtigte Kinder – auch im Rollstuhl – nutzen können. „Wir sind ja eine integrative Kindertagesstätte“, sagt Niedermeier. „Am Ende soll jedes Kind einen Mehrwert haben.“

Online verfolgen

Wer den Bewegungsparcours online ansehen und verfolgen mag, findet das Projekt auf www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/bewegungs parcours-fuer-alle-en im Internet. Stand gestern sind bereits 940 Euro eingegangen – das sind sechs Prozent der benötigten Summe. 69 Tage verbleiben noch. Spendenquittungen werden ausgestellt.

Niedermeier hofft nun, dass das Projekt Zuspruch findet: „Viele Kinder besuchen fast zehn Jahre unsere Einrichtung. Für diese Zeitspanne soll unser Bewegungsparcours immer wieder neue altersgerechte Anreize bieten.“

Spender können auf der Homepage www.viele-schaffen-mehr.de überweisen oder direkt aufs Konto: Raiffeisenbank im Oberland, BIC: GENODE6K XXX, IBAN: DE33 6606 0000 0000 1377 49, Verwendungszweck: P18842 Bewegungsparcours.

