„Da kommen wir nicht zusammen“: Bürgermeister verteidigt beim Kiesabbau sein Vorgehen

Der zweite Infoabend der Bürgerinitiative (BI) Irschenberg stand unter dem Prinzip Hoffnung. Doch die Diskussion mit Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) zeigte: Es gibt unüberbrückbare Differenzen.

Irschenberg – Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im April beschlossen, in seinem in Arbeit befindlichen Teilflächennutzungsplan Kies nicht die von der BI favorisierten 150 Meter Abstand zur Wohnbebauung umzusetzen. Vielmehr legte sich das Gremium auf 100 Meter fest. Zur jüngsten Sitzung hatte die BI deshalb einen Bürgerantrag eingebracht, der aber noch nicht entschieden wurde.

Vor diesem Hintergrund wollte die BI ihre Argumente noch mal zusammenfassen – umso mehr, weil Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) erstmals an der Versammlung teilnahm. Doch der Rathauschef blieb bei seinen Standpunkten, „dass es keinen Rechtsanwalt gibt, der sagt, dass die Kiesgrube nicht kommt“. Kiesabbau sei zudem ein privilegiertes Vorhaben – „die Kiesgrube wird nicht zu verhindern sein“.

„Auch bei 150 Metern ist Kiesabbau möglich“

Was die BI anders sieht. In einer Grafik wurden die Auswirkungen bei 150 und 100 Metern Abstand verglichen mit dem Ergebnis: „Auch bei 150 Metern ist noch Kiesabbbau möglich“, wie BI-Sprecher Florian Kories betonte. Es könne sehr wohl im kleinen Stil für den örtlichen Bedarf abgebaut werden. Doch auch das ist keine Lösung für Meixner: „Dann brauchen wir ein Quetschwerk – und das ist dann vom Lärm her eine andere Hausnummer.“ Was Kories nicht gelten ließ: „Dann stellt man das Quetschwerk eben ganz hinten hin.“ Sein Fazit: „Da kommen wir nicht zusammen.“

„Gemeinde ist dafür da, die Bürger zu schützen“

Bei den Wortbeiträgen der Bürger war durchaus zu spüren, dass der Unmut groß ist. „Die Firma Hafner Beton zahlt hier nichts von den Folgekosten, die durch den jahrelangen Abbau und Transport entstehen. Was soll denn passieren, wenn die Gemeinde die 150 Meter Abstand fordert? Die Gemeinde ist ja doch dafür da, die Bürger und deren Interessen zu schützen.“ Eine weitere Bürgerin aus Oberhasling machte aus ihrer Hoffnungslosigkeit keinen Hehl: „Die Vorverträge sind bereits unterschrieben. Wir haben genug mit dem Eigentümer geredet. Das ist seit Jahren in der Planung.“

Lesen Sie auch: Gemeinderat vertagt Bürgerantrag zum 150-Meter-Abstand

Ein anderer Bürger lenkte den Fokus auf den städtebaulichen Vertrag, den die Gemeinde parallel zum Flächennutzungsplan mit Hafner Beton vorantreibt. „Du musst doch was verlangen!“, rief der Zuhörer dem Bürgermeister zu. Zumal der Kies bei der absehbaren Verbreiterung der Autobahn eh vor Ort verarbeitet werde. „Dafür“, entgegnete Meixner, „bin ich aber nicht zuständig.“

Ratsmitglied Maier: „Wir wollen den größtmöglichen Schutz“

Gemeinderatsmitglied Hans Maier (FDP/Aktive Bürger), unterstützte Meixners Standpunkt: „Wir wollen den größtmöglichen Schutz für die Bürger. Wir können aber auch falsch liegen.“

Meixner über städtebaulichen Vertrag: „Die Gemeinde verhandelt noch“

Geht es nach Kories, ist ein städtebaulicher Vertrag eh der falsche Ansatz, weil er weniger bringe als ein rechtlicher Rahmen: „Der bringt niemandem was. Was ist das Tolle daran, Herr Bürgermeister? Aktuell ist es für Irschenberg die schlechteste Variante.“ Die Frage eines Bürgers, wie eigentlich der aktuelle Stand beim städtebaulichen Vertrag sei, beantworte Meixner merklich knapp: „Die Gemeinde verhandelt noch.“

Ein weiterer Teilnehmer sah den Kiesabbau in Irschenberg für die Firma Hafner Beton als nicht notwendig an: „Die haben selbst genug Abbauflächen und Vorbehaltsgebiete, bei denen sie sich bedienen können.“ Aus seiner Sicht sei das Vorgehen der Gemeinde nicht gerichtsfest: „Sie werden verlieren, Herr Bürgermeister.“ Was Meixner – anders als beim Streit um 150 oder 100 Meter – dagegen locker nahm: „Von mir aus. Die Gemeinde muss die Anträge bearbeiten.“

Kories versuchte indes, Meixners Standpunkt mit einem anderen Ansatz zu erschüttern: „Wenn die Gemeinde den Flächennutzungsplan aufstellen würde, ohne dass ein konkreter Antrag vorliegen würde – welchen Abstand würde man wählen. Doch wohl den größten, also die 150 Meter.“ Zudem bat Kories, aus Fairnessgründen über neue Entwicklungen zu informieren.

Die nächste Gelegenheit, bei der das Thema Kiesabbau öffentlich zur Sprache kommen dürfte, ist die Bürgerversammlung der Gemeinde. Sie findet am Mittwoch, 19. Juli, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Trachtenheim.

