Datenschutz oder Transparenz? Bürgermeister lehnt Nennung von an Bauvorhaben beteiligten Räten ab

Von: Dieter Dorby, Sebastian Grauvogl

Die Gemeinde Irschenberg erklärt ihr Vorgehen mit dem Datenschutz. © Thomas Plettenberg

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde Irschenberg in Sitzungen des Gemeinderats Ratsmitglieder, die bei Bauanträge persönlich beteiligt sind, nicht namentlich benennt. Diesmal gab Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) dazu eine Erklärung ab.

Irschenberg – In der jüngsten Sitzung des Irschenberger Gemeinderats während der Sommerferien standen erneut zwei Bauvorhaben auf der Tagesordnung, bei denen Mitglieder des Gemeinderats persönlich beteiligt waren. Wie schon in der Vergangenheit verzichtete Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) darauf, diese namentlich zu nennen. Konkret ging es um Klaus Waldschütz (parteilos) und Franz Nirschl (FWG Irschenberg).

Anders als zuletzt ging Meixner auf das Thema diesmal ein und rechtfertigte das erneute Nichtbenennen mit dem Datenschutz, wonach die Namen von Bauwerbern nicht genannt werden sollen. „Das gilt auch für Mitglieder des Gemeinderats.“ Denn diese seien außerhalb ihres Mandats „Bürger wie jeder andere“. Selbstverständlich würden sich die Betroffenen im Gremium nicht an Diskussion und Abstimmung beteiligen, betonte der Bürgermeister. „Aber sie dürfen sitzen bleiben.“

Das sagt das Gesetz

Wobei das Gesetz nicht auf den konkreten Bauwerber abstellt. Es erfordert nur die Feststellung der Beteiligung. Wie berichtet, sieht Artikel 49 Absatz 3 Gemeindeordnung vor, dass über das Vorliegen einer persönlichen Beteiligung durch den Gemeinderat abzustimmen ist. Dabei geht es um eine vom Gesetzgeber gewollte Transparenz im Rahmen einer öffentlichen Sitzung.

Eine Beteiligung liegt demnach nicht nur vor, wenn ein Ratsmitglied selbst betroffen ist, sondern auch bei einem Angehörigen. Dazu zählen nach Artikel 20 Absatz 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes unter anderem Ehegatten, Verlobte, Lebenspartner im Sinn des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, Geschwister, Nichten und Neffen, Ehegatten der Geschwister und Geschwister des Ehegatten sowie Lebenspartner der Geschwister und Geschwister des Lebenspartners, sowie Onkel und Tanten.

Die konkreten Fälle

Konkret ging es in der jüngsten Sitzung um eine beantragte Auffüllung von Aushub in Wendling (Ratsmitglied Waldschütz) sowie um die Umnutzung eines Teils einer bestehenden Gewerbehalle in einen Lackierraum und eine isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zur Errichtung einer Garage, beides in Buchbichl (Ratsmitglied Nirschl).

Wie Geschäftsleiter Michael Fellner in der Sitzung erklärte, soll in Wendling eine Güllegrube mit 1000 Kubikmeter Fassungsvermögen entstehen, deren Aushub auf demselben Grundstück als Anböschung verwendet werden soll. Die für den Naturschutz notwendige Kompensationsfläche könne nachgewiesen werden. Eine gute Lösung, fand Markus Nägele (parteilos). Und allemal besser, als den Aushub mit Lkw aufwendig abtransportieren zu lassen.

Zu Buchbichl erklärte Fellner, dass der Lackierraum nur im Inneren der Halle eingerichtet werde, an der Außenansicht ändere sich daher nichts. Die Garage habe Maße von 8,20 mal 6,08 Metern und sei drei Meter hoch. Solche Vorhaben seien bei einer Grundfläche von unter 50 Quadratmetern (so wie hier) genehmigungsfrei. Wegen des bestehenden Bebauungsplans brauche es aber besagte Befreiung.

Allen drei Vorhaben erteilten die Gemeinderatsmitglieder – ohne die persönlich beteiligten Mitglieder – einstimmig das Einvernehmen. Weitere Wortmeldungen gab es nicht.

