„De kloane Hex“ verzaubert Groß und Klein

Sehenswert für alle Generationen: „De kloane Hex“ (Katharina Grundbacher, 3.v.l.), hier unter anderem mit ihrem treuen Raben Abraxas (Hans Nirschl, r.). © Max Kalup

„De kloane Hex“ verzaubert alle Generationen: Das Irschenberger Theater begeistert unter freiem Himmel mit Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker auf Bairisch.

Irschenberg – „Es war eine wunderschöne Premiere für uns alle“, bedankte sich Sepp Grundbacher gerührt nach viel Schlussapplaus bei den begeisterten Zuschauern, die am Samstag in der Waldbühne unter freiem Himmel im Obermooser Wald in Irschenberg erlebten, wie „De kloane Hex“ in seiner Fassung des Kinderbuch-Klassikers ihr Zauber-Repertoire so vergnüglich anwendet, dass längst nicht nur junges Publikum seinen Spaß an dem Familienstück nach Otfried Preußler hat. Heuer stand die Erstaufführung unter einem guten Stern, die Gäste genossen den lauen Sommerabend mit wunderbarem Theater, kulinarischen Leckerbissen und familiärer Atmosphäre neben grasenden Kühen und Wiesen in der Abendsonne.

Ein erster Höhepunkt kommt gleich zu Beginn. „Unser Rabe fliagt ned ei“, erklärte Grundbacher den unkonventionellen Auftritt von Hans Nirschl in der Rolle des Raben Abraxas. Auch ein gebrochenes Sprunggelenk konnte Nirschl nicht vom Spielen abhalten. Dass er mit fliegenden Federn und Krücken im Gepäck angerauscht kam, begeisterte vor allem die Jüngsten und weckte bei ihnen gleichzeitig auch die Hoffnung, Abraxas würde noch öfter auf seinen fahrbaren Untersatz steigen. Stattdessen humpelt der treue Verbündete des 127 Jahre jungen Hexenmädchens ebenerdig am Bühnenrand, setzt sich auch mal zu den Kindern und gibt auch mit kleinem Bewegungsradius seiner Rolle viel Raum.

Mal hier, mal dort und immer da, wo sie mit ihren Hexenkünsten helfen kann, ist Katharina Grundbacher. Mit rotem Rock und gelber Jacke leuchtet die kloane Hex aus dem üppigen Grün, das die Bühne mit ihren verschiedenen Ebenen säumt. 25 Theaterbegeisterte – darunter neben den bekannten Routiniers auch wieder eine Gruppe Kinder, die ihre Premiere sehr souverän und sympathisch meistern – umfasst das Ensemble. Es taucht in immer neuen Kostümen und Konstellationen auf und lässt die besonderen Ereignisse lebendig werden, die sich zugetragen haben, seit sich die kleine Hexe in der Walpurgisnacht unerlaubt am Blocksberg unter die großen mischte. Jetzt soll sie ihre Zauberkünste perfektionieren und ein Jahr später zur Prüfung antreten, ob sie wirklich reif genug für den Hexentanz ist.

Man merkt der Inszenierung die Freude an, wie die Irschenberger Theatergruppe die Zaubereien umsetzt. Und das nicht nur auf der Bühne, sondern auch mit einer Menge Spezialeffekten von fliegenden Wäscheklammern und weißen Mäusen bis zu Donnergrollen, Stürmen, Nebel- und Lichteffekten, für die Reiner Krause, Bernhard und Marco Haslach, Raphael Kremser, Tobias Huber, Konrad Gottenöf und Hubert Meixner verantwortlich zeichnen. So auch bei einem Stück, das im vergangenen Jahr zu den Höhepunkten gehörte: Das Rap-Battle zwischen Großmutter und Räuber Hotzenplotz, in das sich diesmal auch die kleine Hexe einmischt und der Sache eine amüsante Wendung gibt.

Für 25., 26. und 29. Juli 2023 gibt es noch Restkarten, die Vorstellungen am 1. und 3. August sind bereits ausverkauft. Karten kosten für Erwachsene 14 Euro, für Kinder sechs Euro, alle Infos gibt es auf der Internetseite des Irschenberger Theaters. Beginn in Obermoos 1 in Irschenberg ist jeweils um 19 Uhr, Einlass 18 Uhr.