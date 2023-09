Deininger Berg: Irschenberg und Fischbachau uneins über künftige Fahrtrichtung

Von: Sebastian Grauvogl

Künftig die einzige Fahrtrichtung? Geht es nach dem Gemeinderat Fischbachau, fließt der Verkehr am Deininger Berg bald nur noch von Wörnsmühl nach Deining, also von unten nach oben. Das Irschenberger Gremium hat sich für die entgegengesetzte Variante entschieden. © archiv tp

Nur noch einspurig befahrbar soll der Deininger Berg künftig sein. Doch in welche Richtung soll der Verkehr fließen? Darüber werden sich Irschenberg und Fischbachau nicht einig.

Irschenberg – Fischbachau hat vorgelegt, jetzt war Irschenberg an der Reihe. Nachdem sich die Gemeinderäte im Leitzachtal bereits für eine Fahrtrichtung des bald nur noch einspurig nutzbaren Deininger Bergs festgelegt hatten (wir berichteten), mussten nun auch die Kollegen in Irschenberg darüber abstimmen. Und das, obwohl nur 100 Meter der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Wörnsmühl und Deining auf Irschenberger Flur liegen, wie Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) den Beratungen vorausschickte. Er war es auch, der seinen Gemeinderäten vorschlug, solidarisch zu sein und sich der von Fischbachau beschlossenen Fahrtrichtung von unten nach oben (Wörnsmühl nach Deining) und damit der Sperrung auf Irschenberger Seite anzuschließen. Doch die Mehrheit im Gremium machte nicht mit.

Zunächst erklärte Meixner aber, wie es zur Idee der Einspurigkeit gekommen ist. Bereits vor einigen Jahren hätten Verkehrsmessungen eine Belastung gezeigt, denen der Deininger Berg wegen seiner zu schmalen Fahrbahn und seines sanierungsbedürftigen Zustands nicht gewachsen sei Wegen der daraus resultierenden Unfallgefahr habe auch die Stadt Miesbach, deren Wassereinzugsgebiet in diesem Bereich liege, eine Entschärfung durch eine nur mehr einseitige Befahrbarkeit angeregt. Ganz in seinem Sinne, betonte Meixner. „Ich habe das schon vor Langem mal angeregt.“ Da aber mit einer Sperrung unten in Wörnsmühl, da diese leichter umsetzbar sei als oben in Deining, wo es mehr Zufahrten gebe. „Das wäre kompliziert.“

Einigkeit über Notwendigkeit der Einspurigkeit

Die Gemeinderäte begrüßten die geplante Einspurigkeit. „Endlich kommt da mal was in Gang“, sagte etwa Margarete Stöger (FWG Niklasreuth). Den Anwohnern, mit denen sie gesprochen habe, sei die Fahrtrichtung „eigentlich wurscht“. Sollte die Sperrung aber auf Irschenberger Seite liegen, schlug sie vor, die Sperrtafel bereits an der Abzweigung von der Staatsstraße 2010 bei Sinnetsbichl aufzustellen. So könne man einen Ausweichverkehr – beispielsweise über Sonnenreuth – vermeiden. Genau dies habe man bereits ans zuständige Straßenbauamt Rosenheim weitergegeben, versicherte Meixner.

Klaus Waldschütz (Parteilos) konnte der Fischbachauer Argumentation hingegen nicht folgen. Viele Autofahrer würden rein nach Navi fahren und die Schilder ignorieren. Und bis die neue Verkehrsführung dort angekommen sei, „dauert es ewig“. Waldschütz bat daher den Rathauschef, mit Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber zu sprechen und zwischen CSU-Kollegen „freundlich nachzufragen“, ob man sich nicht doch auf eine Fahrtrichtung von oben nach unten einigen könnte. Dafür sei es zu spät, erklärte Meixner. „Der Gemeinderatsbeschluss ist schon erfolgt.“ Bedeutet: Sollte sich Irschenberg nun anders entscheiden, müsse die Untere Verkehrsbehörde am Landratsamt die Sperrrichtung festlegen. Und das schon bald, denn die neue Regelung solle bereits Anfang Oktober in Kraft treten. Ob die Behörde bei ihrer Entscheidung eine dem Gemeindeanteil entsprechende Gewichtung der beiden Ratsbeschlüsse vornehme, wollte Martin Berchtold (FWG Niklasreuth) wissen. „Weil dann können wir uns die Diskussion sparen.“ Meixner verneinte dies. Das Landratsamt entscheide unabhängig.

Irschenberger über Beschluss von Fischbachau: „Umständlicher geht es nicht“

Thomas Stadler (FWG Irschenberg) wäre sogar das egal gewesen. Er könne der von Fischbachau beschlossenen Fahrtrichtung nicht zustimmen. „Umständlicher geht es nicht“, sagte er kopfschüttelnd. Das fand dann auch die große Mehrheit seiner Ratskollegen. Nur Meixner und Zweiter Bürgermeister Marinus Eyrainer (FWG Irschenberg) zeigten sich zur interkommunalen Solidarität mit den Nachbarn bereit, alle anderen Gemeinderäte waren dagegen.

Wie Meixner noch verriet, wird voraussichtlich 2024 sogar in beide Richtungen kein Auto mehr am Deininger Berg fahren. Da nämlich soll die Straße saniert werden – unter einer Vollsperrung.

