Dialog statt Räumungsklage: Gemeinde Irschenberg sucht bei Wilparting außergerichtliche Lösung

Streit ums Wohnrecht: Solange der Voreigentümer nicht auszieht, kann der Gasthof zum Moar in Wilparting nicht abgerissen werden.

Eigentlich wäre dieser Tage ein Gerichtstermin für die Gemeinde Irschenberg im Kalender gestanden. Konkret geht es um die Räumungsklage gegen Franz Köll, der immer noch im ehemaligen Gasthof zum Moar im Ortsteil Wilparting wohnt. Doch er fand nicht statt.

Der für Ende Januar angesetzte Verhandlungstermin vor dem Landgericht München II wurde wieder einmal – wie schon öfter in den vergangenen Monaten – verschoben. Doch diesmal liegt der Grund bei der Gemeinde.

„Wir haben den Termin zurückgestellt“, erklärt Bürgermeister Klaus Meixner auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es werden noch mal Gespräche geführt, um eine andere Lösung zu finden.“ Denn insgesamt sei eine Räumungsklage „nicht förderlich“.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde Irschenberg Mitte 2011 das Traditionsanwesen Moarhof direkt neben der bekannten Wallfahrtskirche in Wilparting durch eine fällig gewordene Bürgschaft übernommen. Pläne, das Anwesen selbst umzubauen, scheiterten. Stattdessen wurde Ende 2021 ein Erbpachtvertrag über 99 Jahre mit dem Herzoglichen Brauhaus in Tegernsee geschlossen. Auch hier ist ein Neubau vorgesehen. Köll, dem seitens der Gemeinde lebenslanges Wohnrecht in seinem Geburtshaus zugesichert worden war, müsste zumindest für die Bauzeit umziehen, während der für ihn nebenan eine Wohnung gebaut wird.

„Wir wollen einen Kompromiss finden“

Die Gemeinde und Franz Köll wollen sich nun mit ihren Anwälten noch mal zusammensetzen und eine einvernehmliche Lösung suchen. „Wir wollen einen Kompromiss finden“, sagt Meixner. Dabei soll mehr auf Kölls Forderungen eingegangen werden. Sollte dieser Dialog zu keiner Lösung führen, findet die Verhandlung vor Gericht dann doch noch statt.

