Die Groußstoana lassen’s krachen: Trachtenverein Eyrain-Jedling wird 100 Jahre alt

Von: Sebastian Grauvogl

Anpacken fürs Jubiläum: Trachtenvereinsvorsitzender Josef Summerer (l.) und Markus Guggenbichler beim Aufbau im Festzelt. © THOMAS PLETTENBERG

Große Freude beim Trachtenverein Eyrain-Jedling: Die Groußstoana feiern 100-jähriges Bestehen. Dazu beschenken sie sich selbst mit einer neuen Fahne - und einem umfangreichen Festprogramm.

Eyrain/Jedling – Da soll noch einer sagen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Genau 100 Jahre ist es her, dass die 32 Gründungsmitglieder des Trachtenvereins Groußstoana Eyrain-Jedling eine Fahne anschaffen wollten. „Ein schwieriges Unterfangen wegen der allgemeinen Geldentwertung“, heißt es in der Chronik. Erfolg habe letztlich ein Bettelbrief an die Bauern in der Gegend gebracht. Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum wollten sich die Groußstoana, die übrigens von Anfang an auch „Weiberleut als ordentliche Mitglieder“ akzeptiert haben, nun wieder eine neue Fahne gönnen. Und das erneut in einer Zeit, in der die Inflation Fahrt aufnimmt.

Mit Spenden zur neuen Fahnenweihe

So dramatisch wie 1922 war die finanzielle Lage diesmal aber nicht, erzählt Vorsitzender Josef Summerer. Dank vieler Spenden sei es gelungen, die neue Fahne bei der Stickerei Jaeschke im Landkreis Traunstein in Auftrag zu geben. Eine Seite ziert traditionell der „grouße Stoa“, die andere zeigt erstmals die Josefs-Kapelle mit Mariengrotte in Eyrain, die die Groußstoana 2009 in Eigenleistung und mit zahlreichen Zuwendungen gebaut haben. „Das ist mittlerweile unser zweites Wahrzeichen geworden“, berichtet Summerer stolz. Der Heilige Josef als Schutzpatron der Handwerker und Familien passe gut zur Mitgliederstruktur des Trachtenvereins. Bei den beiden Vorgängerfahnen habe noch der Heilige Georg diesen Platz eingenommen, erklärt der Vorsitzende. Er sei der Schutzheilige des 1908 gegründeten Burschenvereins gewesen, aus dem die Groußstoana 1922 hervorgingen. Um die Vergangenheit nicht zu vergessen, werde man natürlich auch die alten, mittlerweile restaurierten Fahnen in Ehren halten.

Eine weitere Einnahmequelle für die Finanzierung der neuen, zwischen 10 000 und 15 000 Euro teuren Fahne soll die Tombola im Rahmen des Jubiläums werden. Dazu parkt ein mit 1000 Preisen bestückter Glückshafen auf dem Festgelände in Grub. Wer eine Niete zieht, sollte diese nicht gleich in den Papierkorb werfen. Zum Ausklang der Festtage am Montag, 15. August, gibt’s eine zweite Chance, unter anderem auf ein ganzes „Faggä“.

Umfangreiches Festprogramm

Der Auftakt erfolgt am Freitag, 12. August, ab 19 Uhr mit dem Preisplatteln der Gaugruppe Leitzachtal zu den Klängen der Blaskapelle Niklasreuth. Am Samstag, 13. August, rückt dann der für die Groußstoana namensgebende Findling von Steinwies (siehe Kasten) an der Staatsstraße 2010 kurz hinter der Landkreisgrenze zu Rosenheim in den Fokus. Um 18.45 Uhr findet hier das Gedenken an die Toten des Trachtenvereins statt. Zurück im Festzelt wartet ab 20 Uhr die Ehrung langjähriger Mitglieder und ein umfangreiches musikalisches Programm, moderiert von Anian Klingsbögl.

Nach einer wohl kurzen Nacht läuten dann die Böllerschüsse am Sonntag, 14. August, um 6 Uhr den Hauptakt des Jubiläums ein. Um 9 Uhr geht’s im Kirchenzug mit den befreundeten Vereinen zur Josefs-Kapelle, die am 12. August 2012 von Bischof Wolfgang Bischof geweiht wurde. Fast auf den Tag genau zehn Jahre später wird Dekan Michael Mannhardt hier die neue Vereinsfahne der Groußstoana weihen, bevor der Tag im Zelt beim Weinfest mit dem Oberland Express ausklingt. Das Jubiläum selbst zieht sich aber noch bis in den Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August. Nach dem Kesselfleischessen ab 18.30 Uhr folgt der letzte Höhepunkt des umfangreichen Programms: Ab 21.30 Uhr treten die drei Blaskapellen Niklasreuth, Au und Irschenberg im Gemeinschaftschor auf. Dazu lassen es die Niklasreuther Goaßlschnalzer krachen.

Auch hier wiederholt sich die Geschichte übrigens ein bisschen. So heißt es in der Vereinschronik, dass es auch bei der ersten Fahnenweihe 1922 „trotz immer schlechter werdender Wirtschaftsverhältnisse“ ein „beschauliches Fest“ mit der Niklasreuther Blaskapelle gegeben habe. Der Preis für die Musi: inflationäre vier Millionen Reichsmark.

