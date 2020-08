Radweg-Lücke in Irschenberg soll geschlossen werden

Auf einmal ist Schluss: Der Geh- und Radweg entlang der B 472 in Richtung Irschenberg endet am Ortsende des Ortsteils Schwaig. Aktuell heißt es, in den Autoverkehr einzufädeln. Das soll mit dem Ausbau des Wegs vorbei sein.

An der B 472

Der Bau des Radwegs an der Bundesstraße 472 auf Höhe der Ortschaft Schwaig mutete vor drei Jahren als Schildbürgerstreich an. Denn der Weg führt an beiden Enden ins Nichts. Nun soll der Bau in beiden Richtungen angeschlossen werden. So steht es zumindest im aktuellen Radwegebauprogramm 2020 bis 2024.