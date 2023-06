Diskussion um direkte Infos: Wenig Zuspruch für eine Fragestunde der Bürger

Von: Dieter Dorby

Anlaufstelle Rathaus: Aus Sicht des Bürgermeisters können Bürger hier stets Fragen stellen. © Thomas Plettenberg

Vor jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung eine Fragerunde für Bürger? Dieses Ansinnen ist an die Gemeinde herangetragen worden. Doch die Notwendigkeit dafür sehen im Gemeinderat nicht alle.

Irschenberg – Ein Bürger hat in einer Beschwerde über die Gemeinde Irschenberg zum Ausdruck gebracht, dass er sich vor den Gemeinderatssitzungen eine sogenannte Fragestunde für Bürger wünschen würde. Diese Anregung leitete das Landratsamt an die Gemeinde weiter, die das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung am Montagabend setzte.

Für Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) braucht es einen solchen Termin nicht: „Wer Fragen hat, kann gerne ins Rathaus kommen.“ Zudem sei es zeitlich schwierig, eine solche Fragerunde unterzubringen. „Ich sehe ein Zeitproblem. Wir fangen um 19 Uhr an und sitzen hier ständig bis 23 Uhr.“ Würde man eine halbe Stunde dafür ansetzen, „fehlt uns die hintenraus.“ Auch habe das Landratsamt darauf hingewiesen, dass die Bürgerfragen klar von der Gemeinderatssitzung abzutrennen seien. Es liege zwar im Ermessen des Rates, dem zuzustimmen, jedoch sei es kein zwingend zu behandelnder Antrag. „Das kann man auch anders lösen“, fand Meixner.

„Wunsch, dass wir uns öffnen“

Kathleen Ellmeier (FWG Reichersdorf) interpretierte den Wunsch als Zeichen der Bürger, „dass wir uns öffnen. Das ist ein Versuch.“ Für Landwirte sei ein Sitzungsbeginn um 18.30 Uhr sicher zu früh, aber vielleicht reiche es, wenn ein paar Ratsmitglieder anwesend wären. Sie würde das Thema jedenfalls gerne aufgreifen.

Regina Gruber (FWG Irschenberg) stimmte zu: „Wir finden sicher eine Möglichkeit, das umzusetzen. Das Thema ist ja, dass Bürger während der Sitzung kein Rederecht haben.“ Zudem gehe es wohl darum, keinen Extra-Termin ausmachen zu müssen.

„Respekt dafür, aber bedenklich“

Hans Maier (FDP/Aktive Bürger) sah indes „rechtliche Bedenken“ und stellte fest: „Wir müssen uns erst beraten.“ Der Antrag verdiene Respekt, müsse aber eigentlich abgelehnt werden. Dritter Bürgermeister Tom Niggl (CSU) kann zwar das Ansinnen der Bürger nachvollziehen, hielt es aber für bedenklich, dass man nicht wisse, was für Fragen kämen. Und Klaus Waldschütz (parteilos) regte an: „Vielleicht muss man es bewerben, dass man zum Bürgermeister gehen kann.“

Letztlich folgte das Gremium einhellig dem Vorschlag von Brigitte Klamt (FDP/Aktive Bürger), das Thema „zu besprechen“. Es sei nicht verkehrt, wenn der Gemeinderat eingebunden sei.

