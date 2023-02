Drogenfahrt auf der A8: Polizei erwischt Münchner am Irschenberg - Marihuana im Auto

Von: Jonas Napiletzki

Die Autobahnpolizei Holzkirchen ist bei einer Kontrolle am Irschenberg fündig geworden (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bei einer Verkehrskontrolle am Irschenberg stellte die Autobahnpolizei Holzkirchen Drogenkonsum bei einem Münchner Mercedes-Fahrer fest. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

Irschenberg - Mit seiner Mercedes E-Klasse war ein Münchner unterwegs in Richtung seiner Heimatstadt - doch so weit sollte er nicht kommen. Am Irschenberg stoppten Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen den Fahrer für eine Verkehrskontrolle. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden: Er hatte laut einem Schnelltest „gleich mehrere verbotene Substanzen“ intus.

Strafverfahren eingeleitet

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei berichtet, fand die Kontrolle am Montag, 6. Februar, gegen 11 Uhr statt. Im Fahrzeug des 49-Jährigen seien mehrere Gegenstände – „darunter auch Marihuana selbst“ – gefunden worden, die auf einen regelmäßigen Betäubungsmittelkonsum des Fahrers schließen ließen. „Der Verdacht erhärtete sich im Verlauf der Kontrolle weiter. Unter anderem verlief ein Schnelltest positiv.“

Die Polizei berichtet weiter: „Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem Münchner die Weiterfahrt mit seinem Pkw unterbunden und im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt.“ Gegen den Fahrer sei ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet worden. „Zudem wird er sich auch in Bezug auf seine Drogenfahrt aus verkehrsrechtlicher Sicht zu verantworten haben.“

Fahrer mit „unklaren Wohnsitzverhältnissen“

Zur Durchsetzung des Verfahrens habe die Staatsanwaltschaft aufgrund unklarer Wohnsitzverhältnisse angeordnet, dass der Münchner an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Euro erbringen müsse. nap

