Ein Gaufest zum 120-jährigen Bestehen: Vorfreude beim Trachtenverein Irschenberg

Von: Sebastian Grauvogl

Endlich wieder Gaufest: Groß ist die Vorfreude beim Trachtenverein Irschenberg. Und das liegt nicht nur an den Kaltgetränken, die im Festzelt ausgeschenkt werden. © Trachtenverein Irschenberg

Nach zwei Jahren coronabedingter Verspätung ist es endlich so weit: Der Trachtenverein Irschenberg lädt zum Gaufest. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Irschenberg – Es wäre eine schöne Zahlenreihe gewesen. 1990 Baustart fürs Trachtenheim, 2010 Gaufest Nummer eins, 2020 Gaufest Nummer zwei. Doch Corona machte dem Trachtenverein Irschenberg einen Strich durch diese Rechnung. Die Enttäuschung über die Absage sei groß gewesen, teilen die Trachtler mit. „Alle hatten sich schon sehr auf das große Fest im Ort gefreut.“ Eine Mischung aus Begeisterung und Zweifel habe die Nachricht für einen neuen Anlauf Ende Juli 2022 ausgelöst. So hätten sich schon einige gefragt, ob man mit nur einem Jahr Vorbereitungszeit ein so großes Fest auf die Beine stellen kann. Doch der Geist des Zusammenhalts und die Liebe zur Tradition half den Irschenbergern, die Herausforderung anzunehmen.

In Sachen Infrastruktur greifen die Trachtler auf ihre Erfahrungswerte von der Premiere 2010 zurück. Um den rund 5000 Gästen aus 48 Trachtenvereinen einen würdigen Empfang zu bereiten, haben die Irschenberger wieder zwei Festzelte am Sportplatz des TSV Irschenberg aufgebaut. Eins hinten auf dem Fußballrasen, das andere vorne neben dem Tennisplatz. Da Letzteres sogar die Straße überdeckt, haben die Organisatoren einen Ausweichweg mit Hackschnitzeln durch die angrenzende Wiese ausgelegt. Die beiden Trachtenschauen werden neben dem Trachtenheim sowie weiter hinten auf der Straße parallel zum Sportplatz stattfinden.

Umfangreiches Programm zum Gaufest

Zum ersten Mal rund geht’s auf dem Gelände am Freitag, 22. Juli, ab 19 Uhr mit dem Weinfest unter Begleitung der Tegernseer Tanzlmusi und von Barisch X. Eine Premiere ist das Gaupreisplatteln mit vielen teilnehmenden Vereinen. Hier hoffe man auf viele anfeuernde Fans, lassen die Organisatoren wissen. Gemütlichkeit und Tradition steht beim Kessel- und Ochsenfleischessen mit der Musikkapelle Dettendorf und den Niklasreuther Schnoizern im Mittelpunkt. Der kulturelle Höhepunkt liegt derweil in den Händen der Kabarettistin Martina Schwarzmann. Sie bringt mit ihrem Programm „Ganz einfach“ am Dienstag, 26. Juli, die Gäste im Zelt zum Lachen. Kurzentschlossene bleiben hier jedoch außen vor. Die Veranstaltung ist laut Trachtenverein bereits ausverkauft, Tickets aus 2020 bleiben gültig.

Das eigentliche Gaufest läuft am Freitag, 29. Juli, mit dem Bieranstich nach der Totenehrung an. Die Irschenberger Musi spielt ab 20 Uhr im Festzelt auf. Der Heimatabend am Samstag, 30. Juli, gehört derweil der Oberlandler Gaugruppe und den Kindern- und Aktivenplattlergruppen der Irschenberger. Sie wollen nach der pandemiebedingten Pause endlich wieder zeigen, was sie in den vergangenen Jahren gelernt haben. Mit den Irschenberger Weisenbläsern, den Irschenberger Alphornbläsern sowie dem Gesangsduo Hornsteiner aus Mittenwald und der Zeitlang Musi und Gsang aus Bad Feilnbach ist auch akustisch für viel Abwechslung gesorgt.

Gauheimattag mit mehr als 5000 Trachtlern

Richtig voll wird’s beim sehnsüchtig erwarteten Gauheimattag am Sonntag, 31. Juli. Damit der Ort mit seinen rund 3200 Einwohnern die über 5000 Gäste aufnehmen kann, haben die Trachtler vier große Parkplätze beim Kreisel an der Autobahn, nördlich und südlich des Gewerbegebiets Salzhub sowie direkt südlich der A 8 auf Höhe von Wöllkam ausgewiesen. Die Route des Festzugs führt – ebenso wie 2010 – vom Sportplatz durch den Ort zur Aussicht und auf selber Strecke zurück. Nur direkt im Zentrum gibt’s beim Rückweg eine Schleife über die Breitensteinstraße. Den Festgottesdienst feiern die ausgerückten Trachtler auf der großen Wiese gegenüber des Trachtenheims.

„Ein schönes und friedliches Fest“ wünschen sich die Organisatoren. Und dass es am Ende doch noch klappen wird mit einer dritten runden Zahl, zeigt ein Blick in die Geschichte des mittlerweile 431 Mitglieder starken Trachtenvereins. Dieser wurde 1902 von 18 heimatverbundenen Burschen gegründet – also vor runden 120 Jahren.

