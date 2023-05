Ein großes Herz für Tiere und Landwirtschaft: Nachruf zum Tod von Franz-Xaver Gasteiger

UNERWARTET VERSTORBEN

Er war Mitglied des Irschenberger Gemeinderats und prägte als Zuchtleiter die Arbeit des Zuchtverbands Miesbach. Nun ist Dr. Franz-Xaver Gasteiger mit 69 Jahren überraschend verstorben

Irschenberg – Dr. Franz-Xaver gasteiger hat sich mit seiner Ruhe und Zuverlässigkeit viel Anerkennung erworben – im Beruf als Veterinärmediziner und Zuchtleiter beim Zuchtverband in Miesbach wie auch als Kommunalpolitiker in seiner Heimatgemeinde Irschenberg, wo er für die Freie Wählergemeinschaft Niklasreuth 18 Jahre im Gemeinderat saß. Diese Kapitel waren 2019/20 beendet. Gasteiger wollte mit seinem Ruhestand einen neuen Abschnitt beginnen. Nun ist er am 17. Mai völlig unerwartet im Alter von 69 Jahren verstorben.

Wie überraschend sein Tod ist, bestätigt Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner. „Wir haben erst noch eine Woche vorher miteinander telefoniert“, sagt der Rathauschef, der in seinem ersten Amtsjahr Gasteiger als Zweiten Bürgermeister zur Seite hatte. Eine Zusammenarbeit, die Meixner rückblickend sehr schätzt: „Er war korrekt, sachlich, zuverlässig und ideenreich. Sein Wort galt.“ Bei seiner Arbeit im Gemeinderat, die er wie Meixner 2002 begonnen hatte, sei stets das Wohl der Bürger im Vordergrund gestanden.

Züchterisch sehr engagiert

Als Gasteiger zur Kommunalwahl 2020 nicht mehr antrat, war er bereits im Ruhestand. Ende 2019 verließ er den Zuchtverband, für den er 2008 die Zuchtleitung übernommen hatte. Für den damaligen Verbandsvorsitzenden Balthasar Biechl war Gasteiger ein Glücksgriff: „Er dachte sehr züchterisch und war sehr engagiert. Zudem war er mit den Gegebenheiten vertraut, genoss Ansehen vor Ort und brachte den Zuchtverband voran.“ Seine Stärke sei seine Präsenz vor Ort gewesen. „Der Kontakt mit den Landwirten ist essenziell. Er hat viel mit ihnen gesprochen und so Anregungen wie Kritik in die Arbeit einfließen lassen.“ So habe er das Fleckvieh, das als Milch- und Fleischlieferant begehrt ist, weiter vorangebracht.

Von der Landwirtschaft geprägt

Die Faszination für Rinder und Landwirtschaft wurde Gasteiger quasi in die Wiege gelegt. Er wuchs auf in einem Milchviehbetrieb in Bichl. Nach dem Abitur studierte er Tiermedizin und arbeitete während dieser Zeit als Helfer beim Kälbermarkt – sein erstes Engagement beim Zuchtverband Miesbach. Nach Promotion und Erfahrung in verschiedenen Großtierpraxen folgte der Staatsdienst als Amtstierarzt in München, Rosenheim und Miesbach. Als die Stelle des Zuchtleiters in Miesbach vakant wurde, bemühte sich der Verband um ihn als Nachfolger. Zudem gehörte Gasteiger jahrelang als Tierarzt dem beratenden Ausschuss des Ministeriums an, der die Entscheidungen der Fleckviehzucht überprüfte. Auch war er Mitglied im Körausschuss des Zuchtverbands und fachlicher Leiter des Milcherzeugerdienstes.

Beisetzung am Mittwoch

„Die Tiere waren sein Lebensinhalt“, bestätigt seine Frau Irmgard Gasteiger. Sein Tod hat sie, die drei Töchter und deren Familien unvermittelt getroffen. Eigentlich wollte der 69-Jährige in wenigen tagen für vier Wochen auf die Alm gehen – so wie er es immer getan hatte zu Beginn der Saison. Die Zustimmung des Arztes – „den TÜV für die Alm“, wie er diese nannte – hatte er bereits bekommen. Nun ist alles anders. Der schweren Zeit wird die Familie gemeinsam begegnen – so wie es Franz Gasteiger stets vorgelebt hat.

Die Trauerfeier mit Beerdigung findet am morgigen Mittwoch ab 10.30 Uhr in der Kirche Mariä Geburt in Frauenried statt. Bereits heute wird dort ab 19 Uhr ein Sterberosenkranz gebetet.

