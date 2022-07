Einfach, echt und positiv: Martina Schwarzmann präsentiert beim Gaufest in Irschenberg ihr neues Programm

KABARETT

Auf diesen Auftritt mussten die Fans von Martina Schwarzmann echt lange warten. Bereits 2020 war die Kabarettistin als Teil des Festprogramms beim Gaufest in Irschenberg vorgesehen. Doch dann kam Corona...

Die Folge: Beide Termine wurden verschoben – erst auf 2021, dann 2022. Dass das Festzelt mit 2000 Plätzen dennoch voll war, belegt die Freude der Besucher auf den Auftritt. Das war auch Schwarzmann bewusst: „Zwoa Johr san de Eintrittskartn jetzt bei Eich am Kühlschrank ghängt – schee, dass Ihr da seid’s.“

Die zwei Jahre Verzögerung hatten Folgen. Anstelle von „Genau richtig“ (2017) präsentierte Schwarzmann nun ihr neues Programm „Ganz einfach“. Und ganz einfach ist immer noch ihr Stil: Ein Stuhl, eine Gitarre und ein Bistrotisch mit einem Glasl Wasser darauf – Bühnen-Show sieht anders aus. Aber die braucht die 43-Jährige nicht. Sie hat auch so mit gefühlt 30 Zentimetern Aktionsradius eine fesselnde Bühnenpräsenz. Wie eine gute Freundin, die man lange nicht mehr gesehen hat, und die beim Kaffee erzählt und erzählt, was sie alles erlebt hat: Wie das Homeschooling sie verändert hat. Dass sie beim Beschulen ihrer drei von vier Kindern daheim nebenbei den Lehrplan entmüllen musste – „weil wenn ma des brauchad, wos do drin stääd, daad i des ja wissn“. Sie spricht vielen aus der Seele.

Wenn man Männer mitschleppt

Es sind eh die vielen Alltagserfahrungen, die Gemeinsamkeit schaffen und umgehend eine Verbindung zwischen Künstlerin und Publikum aufbauen. Nicht zu vergessen die kleinen Lebensweisheiten, gerne aus dem Zusammenleben von Mann und Frau. „Mitgschleppte Männer fanga zum Ratschn o“, stellt sie beim Blick an den Rand der vorderen Reihen fest. Und dass ihr Mann an der Treppe lieber über Sachen steigt, als sie mit nach oben oder unten zu nehmen. „Dabei ist des ganz einfach: Wenn’s oben steht, gehört’s runter. Und wenn’s unten steht, gehört’s rauf.“ Wobei es auch bei ihr dafür Grenzen gibt: „Neulich sind unten vier Reifen gelegen. Da bin i dann aa drübagstiegn.“

Die Schwere des Alltags – Martina Schwarzmann verschafft ihr Leichtigkeit. Und das ganz einfach. Ihre Philosophie: „Je gaarcha das’s werd, desto mehr is ma des wurschd.“ Die chaotischen Zustände daheim, die Pannen, die vergessenen Schultermine, die ewigen reiberein mit den Kindern („Brauchst amoi wieda an Applaus?“) – egal, dazu kann man selbstbewusst stehen, wie sie im Lied „Des san mia“ feststellt.

Gendern auf Bairisch

Dabei offenbart sie immer wieder ihren feinen, analytischen Blick für die Details des Alltags: Dass man in Bayern seit jeher gendert, wie die Frage „Wem seine Kinder seid’s ES?“ zeige. Wie familieninterne Irrtümer über Generationen vererbt werden, und wie manche elterliche Regeln („Spezi ab da Kommunion, Cola ab da Firmung“) so absolut wirken, dass die minderjährigen Mitbewohner das für landesweit geltende Gesetze halten.

Tampon im Apfelbaum

Abgefahrene Ideen hat sie auch parat. Etwa die CD, die sie zu Corona-Zeiten für ihre Kinder aufgenommen hat, auf der sie laut Kommandos gibt. „Die kenna se si ohern, wenn’s moana, weil i mog ned schrein.“ Oder der rotgefärbte Tampon im Apfelbaum, der effektiv Mundraub durch Wanderer am heimischen Bauernhof verhindert.

Dazwischen immer wieder Liadl, die mal witzig („Flach zammgfahrna eitrockneter Frosch“), mal weise anmuten („Ewig lem is a nix“). Es sind das einfache Leben, Heimat, Dialekt, die Schwarzmann auf der Bühne verkörpert, ohne dabei klischeehaft zu sein. Weil sie immer wieder Überraschungsmomente zündet wie in „Heimatscheiß“, in dem sie sich auf das bunte, nicht nur weiß-blaue Leben freut.

Eines sind ihre Lieder aber immer: absolut positiv. Man glaubt es ihr, dass ihr die „Sonne ausm Arsch“ scheint. Und man stimmt ihr zu bei „Es is so geil, erwachsen zum sei“. Weil man alles darf, was Kinder eben nicht dürfen. Man muss es nur tun. Ganz einfach.

