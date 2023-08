Enttäuschung und Unverständnis: BI Irschenberg nimmt Stellung zu Kiesabbau-Plänen

Von: Sebastian Grauvogl

Hier kommt sie hin, die geplante Kiesgrube bei Oberhasling. © Archiv tp

Der Staub nach der Entscheidung des Gemeinderats Irschenberg pro Kiesabbau hat sich ein bisschen gelegt. Doch jetzt meldet sich die Bürgerinitiative mit einem deutlichen Schreiben zu Wort.

Irschenberg – Knapp eine Woche, nachdem der Irschenberger Gemeinderat dem geplanten Kiesabbau in Oberhasling grünes Licht erteilt hat, wirbelt das Vorhaben bei den Bürgern noch viel Staub auf. Jetzt hat sich die Bürgerinitiative (BI) nochmals mit einer ausführlichen Stellungnahme an Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) und die Gemeinderäte gewandt.

„Mit großer Enttäuschung“ hätten die Anwohner und betroffenen Bürger sowie die Vertreter der BI die mehrheitliche Entscheidung pro Kiesabbau aufgenommen, heißt es in dem Schreiben. „Es ist immer noch vollkommen unverständlich, dass die Tragweite dieses Kiesabbaus für die gesamte Gemeinde und über Generationen so banalisiert wird.“ Doch durch das „nachhaltig negative Verhalten und Ablehnen aller Schritte und Maßnahmen in Sachen Flächennutzungsplan“ sei endgültig klar geworden, dass die Gemeinde den Kiesabbau in vollem Umfang ermöglichen wolle. „Eine nicht verständliche Entscheidung in der Position als Bürgervertreter, aber eine Entscheidung“, stellt die BI bitter fest.

Flächennutzungsplanverfahren bringt für Oberhasling nichts mehr

Dennoch weisen die Vertreter nochmals darauf hin, wieso sie – anders als der Bürgermeister und die Mehrheit des Gremiums, das Risiko auf dem Weg zu einem Flächennutzungsplan (FNP) für beherrschbar halten. So habe das Ingenieurbüro EGL die 150 Meter Abstand zu jeglicher Wohnbebauung als haltbar empfohlen. Und selbst wenn diese Formulierung im Kriterienkatalog des FNP beklagt werden sollte, könne man diesen nachbessern ohne sofort auf die vom Bürgermeister skizzierten 20 Meter zurückzufallen. Als Beispiel nennt die BI ein Schreiber der Münchner Rechtsanwaltskanzlei Lutz/Abel, das sie auf ihrer Homepage öffentlich zugänglich gemacht hat. Ein FNP sei ein komplexes, aber wirksames Steuerungsinstrument für die Gemeinde. Vollständige Rechtssicherheit gebe es nicht. „Hier nicht und nirgendwo“, zitiert die BI einen dazu befragten Experten. Die bei der Ablehnung des Bürgerantrags vorgebrachten Argumentation Meixners, dass das FNP-Verfahren weiterlaufe, sei „irreführend, da es für diesen Abbauantrag nicht mehr zum Zuge kommen wird“. Überdies gebe es bis heute keine Beauftragung dafür.

Wäre noch mehr Abstand möglich gewesen?

Auch die laut Gemeinde nützlichen Inhalte des mit Hafner Beton geschlossenen städtebaulichen Vertrags hält die BI angesichts der noch unveröffentlichten Details für „nicht sehr glaubwürdig“. So hätte man mit einem FNP noch mehr Abstand herausholen können. Der durch Hafner zu errichtende, drei Meter hohe Wall sei kein Entgegenkommen, sondern hätte für Lärmschutz und Sicherung ohnehin geschaffen werden müssen. Das neue Vorhaben, das nun auch noch Kiesabbau auf Gemeindegrund vorsehe, „in seiner unvollständigen Erläuterung einfach ohne weitere Details für die Öffentlichkeit durchzupeitschen und abzustimmen“, sei nicht in Ordnung.

Noch eine weitere Argumentation gegen den Kiesabbau hält die BI durch die Gemeinde für nicht genutzt. Da sich Irschenberg im Regionalplan 17 Oberland befinde, hätte man die Privilegierung eines solchen Vorhabens „mit anderen gewichtigen Gegebenheiten vor Ort“ abwiegen müssen.

Alles in allem zieht die BI ein trauriges Fazit: „Hier wird der Schutz und die Sicherheit der Anwohner und Bürger der Gier eines Unternehmens geopfert, das noch nicht einmal Gewerbesteuer an die Gemeinde zahlt.“

sg