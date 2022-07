Landtagspräsidentin Ilse Aigner gratuliert

Von Christian Masengarb schließen

Emilia ist das erste Baby, das von Bewohnern des Caritas Kinderdorfs Irschenberg geboren worden ist. Ihre Familie floh wegen des Kriegs aus der Ukraine.

Irschenberg – Das erste Baby, das in der 50-jährigen Geschichte des Caritas Kinderdorfs Irschenberg von Bewohnern der Einrichtung geboren worden ist, hat eine besondere Geschichte: Die Familie der kleinen Emilia stammt aus der Gegend um die ukrainische Hauptstadt Kiew. Mutter Yulij, Schwester Yeva (10) und Oma Alla sind wegen des Kriegs nach Deutschland geflohen und wohnen nun in einem Haus im Kinderdorf. Der Vater verteidigt in der Ukraine seine Heimat. Vor einigen Tagen hat Emilia – Hunderte Kilometer entfernt vom Kriegsgebiet – im Krankenhaus Agatharied das Licht der Welt erblickt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Kinderdorf-Pressesprecher Florian Lintz: „Wir sind sehr froh, dass Emilia in Sicherheit geboren wurde.“

Erstes Baby im Caritas Kinderdorf Irschenberg ist eine Ukrainerin

Als Mutter und Tochter nach der Geburt zurück ins Kinderdorf kamen, war die Freude bei der Familie, den anderen Kinderdorf-Bewohnern und der übrigen Heimleitung riesig, berichtet Lintz. Die im Kinderdorf lebenden Kinder haben vor dem Haus der Familie einen Storch mit Babypuppe aufgestellt und zur Begrüßung blaue und gelbe Luftballons im Garten aufgehangen. Zur Gratulation kam auch Ilse Aigner (CSU), Vorsitzende des Kinderdorf-Fördervereins, Stimmkreisabgeordnete und Präsidentin des Bayerischen Landtags, vorbei und wünschte der Familie alles Gute. Zusammen mit Dorfleiter Wolfgang Hodbod überreichte Aigner eine Säuglingsgarnitur.

Der Förderverein übernimmt eine Patenschaft für Emilia und will ihr noch viele Jahre zur Seite stehen. „Wir möchten mit ihr in Kontakt bleiben und sie beispielsweise an Geburtstagen mit einer kleinen Aufmerksamkeit überraschen“, erklärt Pressesprecher Lintz. Später seien auch Ferienaufenthalte im Kinderdorf für Emilia und ihre Familie sowie eine Unterstützung bei der Ausbildung denkbar.

Vorerst hat Emilias Familie begonnen, sich in Deutschland zu integrieren: Oma Alla hat einen Job bei der Kaffeerösterei Dinzler angenommen. Schwester Yeva besucht die 4. Klasse der Grundschule Irschenberg. Emilias Familie ist eine von zwei ukrainischen Familien mit insgesamt neun Personen, die derzeit im Kinderdorf leben. Auch der zweite Vater ist noch in der Ukraine.

Aigner dankte Hodbod und den Kinderdorf-Bewohnern für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe: „Die Hilfe durch die Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung dieser großen Aufgabe und wird wohl leider noch längere Zeit nötig sein.“