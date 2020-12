Autovermietung wusste von nichts: Fahrer mit falschem Führerschein und ohne Mietvertrag erwischt

Einen Vertrag für den Mietwagen, der der Grenzpolizei Raubling am Irschenberg ins Netz ging, hatte der Fahrzeugführer nicht. Stattdessen zeigte er einen gefälschten Führerschein vor.

Irschenberg - Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling verbuchten vergangenen Mittwoch am Irschenberg einen Erfolg: Den Beamten ging ein vollbesetzter Mietwagen mit einem Fahrer ohne deutsche Fahrerlaubnis ins Netz. Der 52-jährige Fahrzeugführer zeigte einen gefälschten griechischen Führerschein vor. „Die Kontrolle endete mit der Sicherstellung des Fahrzeugs und des ,Führerscheins‘ des Fahrers“, wie die Polizei mitteilt.

Griechischer Führerschein eine „Totalfälschung“

„Am Mittwoch, 2. Dezember, überprüften die Fahnder am Irschenberg gegen 10.42 Uhr ein mit fünf Personen vollbesetztes Fahrzeug“, schreibt die Grenzpolizei Raubling in einer Pressemitteilung. Dabei händigte der 52-jährige Fahrer den Beamten neben seinen Personaldokumenten und den Fahrzeugpapieren einen griechischen Führerschein aus. Dieser wurde jedoch von den Beamten sofort als Totalfälschung erkannt - die Fahnder stellten ihn sicher. Eine deutsche Fahrerlaubnis besitzt der in Schwaben wohnhafte Syrer nicht.

Insassen waren nicht zum Führen des Mietwagens berechtigt

Das Fachkommissariat 10 für grenzbezogene Kriminalität der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

„Da es sich bei dem Seat um ein Mietfahrzeug handelt, aber kein Vertrag vorgelegt werden konnte, telefonierten die Polizisten mit der Autovermietung“, erklärt die Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass keiner der Insassen berechtigt war, das Fahrzeug zu führen. Deshalb kündigte die Firma den Mietvertrag mit sofortiger Wirkung. Der Seat wurde sichergestellt. nap