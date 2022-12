Sprinter mit ungesicherten Feuerwerkskörpern: Gefahr durch „massenexplosionsfähiges Material“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Ein Gefahrgut-Kontrolltrupp des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat einen Sprinter mit Feuerwerkskörpern aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Für den Transport von Feuerwerkskörpern gelten strenge Auflagen. Ohne Explosionsschutz und mit einer Powerbank in nächster Nähe hat sich nun ein Sprinter-Fahrer erwischen lassen.

Irschenberg - Ein Gefahrgut-Kontrolltrupp des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat kurz nach Weihnachten einen Sprinter nahe des Irschenbergs kontrolliert, der laut Kennzeichnung explosive Stoffe beförderte. Tatsächlich befanden sich im Fahrzeug knapp 750 Kilogramm Feuerwerkskörper. Der Fahrer hätte die Fracht in seinem Fahrzeug aber gar nicht transportieren dürfen, berichtet nun ein Sprecher der Polizei.

Der 49-jährige Fahrer - der Sohn eines italienischen Feuerwerkfabrikanten - war zum Zeitpunkt der Kontrolle unterwegs von Italien nach Deutschland. Unter seiner Fracht befanden sich auch verschiedene Böller, die unter die Kategorie „Großfeuerwerk“ fallen. Sie dürfen nur an Personen mit Fachkundenachweis geliefert werden. „Diese enthielten allein rund 450 Kilogramm reines massenexplosionsfähiges Material“, berichtet die Polizei.

Statt geschützten Kabelsträngen: Fahrer lädt seine Powerbank auf

Das Problem: bei der Begutachtung des Laderaums stellten die Beamten fest, dass in unmittelbarer Nähe zum Transportgut eine Powerbank mit einem handelsüblichen Kabel geladen wurde. Hierzu müsse man wissen, dass die mitgeführte Art von Feuerwerkskörpern nur in explosionsgeschützten Fahrzeugen transportiert werden dürfe. Dazu gehört laut Polizei etwa ein doppelter Schutz der Kabelstränge gegen Kurzschlüsse, um die Gefahr einer Explosion so gering wie möglich zu halten.

Die Powerbank besaß allerdings einen Lithium-Ionen-Akku, der gegebenenfalls einen Brand hätte auslösen können. „Man kann hier wirklich von Glück reden, dass bis zur Kontrolle kein Zwischenfall eintrat“, erklärt der Polizeisprecher. Bei sofortiger und kompletter Umsetzung von 450 Kilogramm Sprengstoff auf der Autobahn wäre vom Transportfahrzeug nichts mehr übrig geblieben.

Lenk- und Ruhezeiten nicht aufgezeichnet - „geringstes Problem“

„Ganz zu schweigen“, so der Beamte, „von der Gefährdung oder gar Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer“. Dass der Fahrzeugführer keinerlei Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhzeiten führte, sei deshalb sein noch kleinstes Problem gewesen. „Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt und es folgen weitgehende Ermittlungen, unter anderem nach dem Sprengstoffrecht.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an. nap