Fischereipacht an der Leitzach in Irschenberg: Einheimischen-Auflage fällt weg

Nur Einheimische konnten sich bislang für die Fischereipacht an der Leitzach in Irschenberg bewerben. Diese Klausel hat der Gemeinderat nun aufgebrochen.

Irschenberg – Exklusiv-Angeln für Irschenberger: In etwa so könnte man die Vergaberichtlinien für die Fischereipacht an der Leitzach in den vergangenen Jahren auf den Punkt bringen. Nur, wer zuvor mindestens fünf Jahre seinen Erstwohnsitz in der Gemeinde hatte, konnte sich für den 8,5 Kilometer langen Gewässerabschnitt von der Jedlinger Mühle bis zur Grenze nach Feldkirchen-Westerham bewerben. Aktuell steht turnusgemäß nach zehn Jahren wieder die Ausschreibung an – und damit die Frage, ob man am Vorrecht für Einheimische festhalten will.

„Das war dem Gemeinderat in der Vergangenheit sehr wichtig“, erklärt Irschenbergs Geschäftsleiterin Irmgard Dinges auf Nachfrage unserer Zeitung. Aus Sicht der Verwaltung sei so ein Passus allerdings schwer haltbar. „Das ist ein K.O.-Kriterium“, betont Dinges. Dies sei heute nicht mehr zeitgemäß. Im Baurecht beispielsweise sei eine Vergabe von Grundstücken ausschließlich an Einheimische nicht möglich. „Das wäre rechtlich gesehen eine Art Diskriminierung“, erklärte Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) nun im Gemeinderat.

Bereits in der Sitzung zuvor hatte das Gremium über eine Neufassung der Ausschreibungskriterien diskutiert. Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) erinnerte an den dabei laut ihm gefassten Beschluss, die 2010 erfolgte Vergabe an den aktuellen Pächter um ein Jahr zu verlängern, um Zeit zu gewinnen für die Ausarbeitung der neuen Vorgehensweise. Den müsste man erst aufheben, wenn man sich doch jetzt schon auf eine neue Ausschreibung einigen wolle.

Die Geschäftsleiterin widersprach. Der Gemeinderat habe sich zwar die Prüfung einer Verlängerung der bestehenden Pacht gewünscht, diese aber nicht in einen Beschluss gepackt. „Damit müssen wir jetzt auch nichts aufheben“, machte Dinges klar. Überhaupt habe man die Sache „erschöpfend diskutiert“.

Als Lösungsvorschlag empfahlen die Geschäftsleiterin und der Bürgermeister ein Punktesystem. Analog zum Baurecht sollen die Bewerber in drei gewichteten Kategorien überzeugen können: Ortsansässigkeit (25 Prozent), Nutzungskonzept (25 Prozent) und Pachtpreis (50 Prozent). Wie Dinges auf Nachfrage erklärt, sollen beim Nutzungskonzept unter anderem die Fangmethode, die geplante Fischansiedelung oder die Ausgabe von Tageskarten an andere Fischer einfließen.

Kirchberger stelltehingegen einen eigenen, leicht modifizierten Antrag. Er wünschte sich, dass alle drei Kategorien gleich stark gewichtet werden. „Dann hätten wir echte Chancengleichheit“, fand er.

Die Gemeinderäte entschieden sich am Ende jedoch mehrheitlich für die von der Verwaltung vorgeschlagene Gewichtung. Die Beauftragung des Rathauses mit der Neuausschreibung der Fischereipacht für den Irschenberger Abschnitt der Leitzach erging letztlich gegen zwei Stimmen. Die Entscheidung, welcher der Bewerber den Zuschlag erhält, trifft laut Dinges wiederum der Gemeinderat.

