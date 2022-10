FIT-Forum der Kreissparkasse: Warum es Unternehmern nicht nur ums Geld gehen sollte

Von: Sebastian Grauvogl

Endlich wieder vor Publikum: Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Martin Mihalovits (l.) und Moderator Martin Kloss eröffnen das Hauptbühnenprogramm des FIT-Forums in der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg © Stefan Schweihofer.

Ums Geld ging’s ziemlich wenig beim dritten FIT-Forum der Kreissparkasse beim Dinzler in Irschenberg. Richtig so, fand auch der Impulsredner: Philosoph Julian Nida-Rümelin.

Irschenberg – Der Philosoph startete mit einer Entschuldigung. „Sie haben so viele eindrucksvolle Praxisbeispiele gehört, jetzt komme ich Ihnen noch mit Theorie“, schickte Julian Nida-Rümelin seinem Impulsvortrag beim Forum Innovation Transformation (FIT) der Kreissparkasse in der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg voraus. Und doch sei nichts unpraktischer als eine schlechte Theorie, ergänzte Nida-Rümelin und setzte den Unternehmern im Publikum ausgerechnet im „Suppenkoma“ am frühen Nachmittag eine auf den ersten Blick schwer zu schluckende These vor: Viele Ökonomen gingen von einem falschen Menschenbild aus. Denn es sei bei Weitem nicht nur die Maximierung des eigenen Nutzens, die einen zum Handeln motiviere.

Aber was dann? Eine Frage, die auch den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse, Martin Mihalovits, seit Jahren umtreibt. Um sie in möglichst großer Runde zu diskutieren, habe man sich entschieden, die Suche nach dem Kern der „unternehmerischen Wirksamkeit“ zum Thema des diesjährigen FIT-Forums zu machen. Die Sparkasse habe für sich bereits eine Antwort gefunden, verriet Mihalovits. „Wir wollen in unserem Tun als relevant für die Gesellschaft angesehen werden.“ Geld und Finanzdienstleistungen bekomme man heutzutage fast überall. Ziel der Sparkasse hingegen sei es, als „gute Bürgerorganisation Sinn und Mehrwert im Landkreis zu stiften“ – wie eben mit dem FIT-Forum. „Wir machen das nicht für uns“, versicherte der Sparkassen-Chef. „Und es ist auch keine Werbeshow.“

Gesamtgesellschaftliche Themen im Fokus des Programms

Tatsächlich ging es beim nach 2019 und 2021 (da aber coronabedingt nur online) dritten FIT-Forum nur sehr wenig um’s Geld. Im Fokus der Vorträge, Workshops und Panels sowie der Messestände der Partner des Forums standen gesamtgesellschaftliche Themen: „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“, „Personal gewinnen und halten“, „Klimaneutralität in der Baubranche“, „Energiewende im Landkreis gestalten“, „Neue Wege in der Food Economy“, um nur einige Punkte aus dem Programm zu nennen, das sich über den gesamten Event-Bereich „Otto“ der Kaffeerösterei erstreckte. Vom Kino über den Kaffeespeicher bis zu den beiden Konferenzsälen Buenavista und Panama. Ja sogar im (stehenden) Aufzug ließ es sich diskutieren: Dort luden die Mitglieder des jungen Thinktanks Critical Friends die Unternehmer dazu ein, ihr eigenes Wirken im Sparring zu messen.

Gut besucht: das Programm auf der Hauptbühne des FIT-Forums. © Stefan Schweihofer

Wer sich angesichts der voll gepackten Agenda bisweilen etwas überfordert fühlte, habe die Botschaft des diesjährigen FIT-Forums verstanden, ermutigte Mihalovits die Teilnehmer. Man habe ganz bewusst einen „Overload“ geschaffen, um die Mächtigkeit des Themas zu verdeutlichen.

Keynotes zeigen Praxisbeispiele für „Social Impacts“ im Unternehmertum

Dazu trugen auch die Keynotes auf der Hauptbühne bei. Alexander Hamacher etwa erklärte, wie sein Non-Profit-Unternehmen Social Bee talentierte Geflüchtete mit passgenauen Qualifizierungsmaßnahmen unbürokratisch und vor allem dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert. Die Gründung der Firma sei aus der Wut hervorgegangen, die er und seine Mitstreiter empfunden haben, als alle DAX-Konzerne zusammen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 genau drei Migranten eingestellt hätten.

Eine Alternative zu Alexa, Siri und Cortana stellte Zerrin Börcek vor. Die von ihrem Team entwickelte digitale Sprachassistentin Teresa soll der Vereinsamung älterer Menschen entgegenwirken. Dazu würden die Lebensgeschichten der Senioren in die App integriert, und (menschliche) Alltagsbegleiter würden bei der Anwendung helfen. Obendrein könnten die Teresa-Nutzer direkt miteinander in Kontakt treten.

Wie sich jeder Unternehmer unmittelbar vor seiner Haustür sozial engagieren kann, zeigte die Geschäftsführerin der Hoffmann Group Foundation, Verena Heinrich. Die Stiftung biete jedem Mitarbeiter des Werkzeugherstellers die Möglichkeit, sich in konkreten Projekten für benachteiligte und traumatisierte Kinder einzubringen. In Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) betreibt die Hoffmann Group mit dem Orange House sogar ein eigenes Therapie- und Kreativzentrum mit Werkstatt. „Wir unterstützen langfristig“, erklärte Heinrich ihr Erfolgsrezept.

Philosoph Nida-Rümelin zu Unternehmern: „Sie sind hier auf einem guten Weg“

Alles Beispiele, wie sich sein Plädoyer für eine in Strukturen des Vertrauens, der Nachhaltigkeit und sozial gerechter Verteilung eingebettete Ökonomie in der Praxis leben lasse, schloss dann auch Nida-Rümelin seinen Vortrag. „Sie sind hier auf einem guten Weg“, befand er.

Abgelöst auf der Bühne wurde der Philosoph von einem Personaltrainer. Benedict Dürbeck leitete die Zuhörer zu einer Bewegungspause im Sitzen an. Fitness beim FIT-Forum, quasi. Ein weiterer Aspekt (unter anderem neben dem Lunch und der Verkostung in der Dinzler-Kaffeeakademie), der den Teilnehmern zeigte, wie wertvoll es ist, sich wieder persönlich begegnen zu können. Sogar dem Sparkassen-Chef kam da die Pandemie schon ziemlich weit weg vor. So musste Mihalovits kurz überlegen, als ihm Moderator Martin Kloss zur Begrüßung beherzt die Hand schüttelte: „Wie haben wir das eigentlich letztes Jahr gemacht?“

