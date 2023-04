Für die nähere Variante: Kiesgrube muss nur 100 Meter Abstand zur Wohnbebauung einhalten

KIESABBAU

Die Gemeinde Irschenberg hat sich für den sicheren Weg bei der Regulierung des Kiesabbaus im Gemeindegebiet entschieden.

Irschenberg – Bei seiner Sitzung am Montagabend sprach sich der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen dafür aus, im Kriterienkatalog den Abstand von Kiesabbauflächen zu Wohngebieten mit 100 Metern festzuschreiben. Beim Scoping-Termin am Landratsamt Anfang März waren noch 150 Meter im Raum gestanden (wir berichteten).

In der Sitzung waren diese seitens der Gemeinde kein Thema mehr. Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) präsentierte in der Turnhalle vor etwa 40 Zuhörern einen aktualisierten Kriterienkatalog, der als Grundlage in das laufende Verfahren zum Teilflächennutzungsplan einfließen soll. Damit will die Gemeinde bekanntlich allgemeingültig die Regeln für Kiesabbau im Gemeindegebiet festsetzen.

Bürgermeister verweist auf Rechtssicherheit

Meixner verwies dabei auch auf Aussagen von Planer Eckhard Emmel vom Büro EGL aus Landshut, wonach 100 Meter Abstand vor Gericht leichter zu halten seien als 150 Meter. Zudem habe man differenziert zwischen Abständen im Innen- und Außenbereich, um im Fall einer juristischen Auseinandersetzung mit dem Unternehmen Hafner Beton aus Bruckmühl, das im Ortsteil Oberhasling Kiesabbau beantragt hat, rechtssicherer zu sein.

Darüber hinaus soll der Abstand von Gewässern 60 Meter und von Wasserschutzgebieten 50 Meter betragen. Um kleine, zerstreute Einzelstandorte für den Abbau zu vermeiden, wurde eine Mindestgröße von 0,5 Hektar festgelegt. Der Abstand zur Autobahn beträgt 40 Meter, zu Bundes-, Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen jeweils 20 Meter.

Kirchberger setzt sich für 150 Meter ein

Ungeachtet dessen beantragte Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger), nicht nur die zweite Variante mit 100 Metern Abstand zu besprechen, sondern auch Variante 1 mit 150 Metern. Er begründete dies damit, dass 150 Meter der bestmögliche Abstand für die Anwohner seien und auch für eine Verhandlung mit dem Bauwerber bessere Voraussetzung bei einem städtebaulichen Vertrag mit sich bringen. Hier sei es unter anderem ein Thema, sich auf einen anderen Fahrweg als durch den Ort Irschenberg zu einigen. „Wir sollten das Maximale probieren.“

Ein Weg, dem Zweiter Bürgermeister Marinus Eyrainer (FWG Irschenberg) nicht folgen wollte: „Man kann mit 100 Metern leben. Die 150 Meter werden wir dagegen nicht halten können. Und zum Verhandeln brauchen wir einen wohlgesonnenen Unternehmer. Denn den Fahrweg können wir ihm nicht vorschreiben.

„Wir bekommen die Kiesgrube nicht weg“

Für Franz Nirschl (FWG Irschenberg) waren Kirchbergers Ausführungen „ein netter Monolog. Aber wenn 150 und 100 Meter der Knackpunkt sind, läuft eh was verkehrt.“ Man bekomme die Kiesgrube nicht mehr weg, „und die Lastwagen fahren auch immer vorbei. Das sind Träumereien, die sich gut anhören, aber nicht umsetzbar sind.“ Zudem brauche man auch Kies – auch wenn der Gemeinderat das Vorhaben nicht angestoßen habe. Seine Fraktionskollegin Regina Gruber meinte: „Ich bin für 100 Meter, die sicher sind, als für 150, die wir runterschrauben müssen.“

Bürgerinitiative enttäuscht: „Wäre mehr drin gewesen“

Hans Maier (FDP/Aktive Bürger) versuchte die Wogen zu glätten: „Wir fahren immer noch zweigleisig, und mit einem städtebaulichen Vertrag lassen sich Fahrwege am besten einbauen.“ Generell sei es sinnvoller, nicht den Abstand, sondern die Dezibel zu messen. Auf seine Frage, wie Emmel zu den 150 Metern stehe, bekam Maier allerdings unterschiedliche Antworten. Während Bauamtsmitarbeiter Michael Fellner berichtete, man solle wegen der Rechtssicherheit nicht ans Limit gehen, antwortete Kirchberger: „Herr Emmel hat mir gegenüber gesagt, beide Varianten seien möglich. Ich spreche mich hier für die bestmögliche aus.“

Bei der Bürgerinitiative (BI) Irschenberg war die Ernüchterung absehbarer Weise groß. „Man geht jetzt den leichten Weg“, sagt BI-Sprecher Florian Kories. „Man hat den Eindruck, dass alles für den Unternehmer gemacht wird. Für die Bevölkerung wäre aus unserer Sicht mehr drin gewesen. Und auch das juristische Risiko sehen wir so nicht.“

