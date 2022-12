Fast ein Jahr Gefängnis: Grenzpolizei stoppt Drogen-Händler mit Reststrafe am Irschenberg

Von: Jonas Napiletzki

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling haben am Montag einen 39-jährigen Mann hinter Gitter gebracht. Er hat noch eine Restfreiheitsstrafe von 354 Tagen abzusitzen.

Irschenberg - Grenzpolizisten aus Raubling haben einen 39-Jährigen am Montag, 12. Dezember, gegen 3.50 Uhr an der Tank- und Rastanlage Irschenberg kontrolliert. Dort betankte der Fahrer gerade ein Mietfahrzeug, berichtet die Polizei.

Der Mann habe sich mit einer niederländischen Identitätskarte und einem niederländischen Führerschein ausgewiesen. „Wie sich herausstellte, bestand eine Fahndung, wonach die Staatsanwaltschaft Hamburg den 39-Jährigen per Haftbefehl suchte.“ Demnach sei noch eine Restfreiheitsstrafe von knapp einem Jahr wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge offen, die bei einer Wiedereinreise in das Bundesgebiet fällig wurde.

Kokain in der Tasche

„Während der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten in der Jackentasche eine kleine Menge weißen Pulvers, bei dem es sich nach einem Schnelltest um Kokain handelt“, schildern die Beamten weiter. Der in den Niederlanden wohnhafte Mann sei verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Zusätzlich müsse er sich nun wegen eines erneuten Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Nachdem ihm als EU-Bürger die Freizügigkeit aberkannt worden sei, hätte er nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Auch für die Einreise habe er eine entsprechende Strafanzeige erhalten. nap

