Irschenberg will jetzt Temposünder blitzen lassen

Von: Dieter Dorby

30 km/h erlaubt, 40 km/h gefahren: Wie die Verkehrsmessung bestätigt hat, wird in Irschenberg vielfach schneller gefahren als erlaubt. Mit mehr Kontrolle soll es vor allem am Kindergarten sicherer werden. © Thomas Plettenberg

Bald wird geblitzt in Irschenberg. Nachdem die Gemeinde eine Verkehrsmessung in Auftrag gegeben hatte, deren Auswertung eine Beanstandungsquote von 49,6 Prozent ergab (wir berichteten), folgt nun der nächste Schritt.

Irschenberg tritt dem Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum (KDZ) Oberland mit Sitz in Bad Tölz bei. Der Gemeinderat stimmte dem in der Sitzung am Montagabend geschlossen zu.

Mitglied beim KDZ ist Irschenberg zwar bereits seit 2016, allerdings nur für den Bereich Ruhender Verkehr. Das heißt: Bislang wird nur Parksündern ein Strafzettel an den Wischer gehängt, bevorzugt am Kirchplatz und an der Aussicht. Jetzt soll der fließende Verkehr hinzukommen, nachdem im Zuge des beantragten Kiesabbaus im Ortsteil Oberhasling entsprechende Anfragen aus der Bevölkerung eingegangen waren.

Rechtliche Hürden

Doch so leicht, wie man sich das Blitzen gemeinhin vorstellen mag, ist es aber nicht. Das musste auch Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) im Gespräch mit Polizei und KDZ feststellen. „Die Frage ist: Wo darf man sich hinstellen, damit die Bescheide auch vor Gericht standhalten“, erklärte er dem Gemeinderat. Hier gelte genau aufzupassen. Der Kindergarten in Irschenberg sei hierbei jedoch kein Problem. Weitere Standorte befänden sich noch in der Prüfung. Wie berichtet, wurde die Verkehrsmessung acht Tage am Stück in Oberhasling, Aufham, Salzhub und Auerschmied durchgeführt.

Mitglied oder nur Auftraggeber?

Dringlicher war dagegen die Frage, wie man das Kommunale Dienstleistungszentrum beauftragen will: als einfache Gemeinde oder Mitglied des Zweckverbands? Aus finanzieller Sicht favorisierte Meixner den Beitritt. Denn während die Überwachungsstunde für Mitglieder 100 Euro koste, zahlten Nichtmitglieder 140 Euro. In beiden Fällen werden weitere acht Euro Bearbeitungsgebühr pro Strafgebührenbescheid fällig. Das Bußgeld gehe dann komplett an die Gemeinde.

Anders ist das bei den Blitzanhängern des KDZ, die – wie beispielsweise in Miesbach – mehrere Tage am selben Standort bleiben. Diese Anlagen stellt der Zweckverband in Eigenregie auf, wenn auch in Absprache mit der jeweiligen Kommune. Entscheidend sei dabei, an welchen Stellen viele Verstöße zu erwarten seien, erklärte Meixner. Der Knöllchen-Erlös fließe hier direkt an das KDZ und werde später als Überschuss an alle Mitglieder ausgeschüttet. Immerhin: 2021 seien so 1,6 Millionen Euro auf die rund 120 Mitgliederkommunen in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, München, Ebersberg, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Starnberg, Landsberg, Ostallgäu sowie Stadt und Landkreis Rosenheim verteilt worden.

Verbandsversammlung entscheidet

Für das Blitzen entstehen der Gemeinde monatliche Fixkosten über 500 Euro, „weil wir fünf Stunden nehmen müssen“, sagte Meixner. Die bekomme man aber zusammen. Mit dem grünen Licht des Gemeinderats kann die Gemeinde nun ihren Beitritt beim Zweckverband beantragen. Dort entscheidet die Verbandsversammlung am 23. November über den Beitritt Irschenbergs. Anfang 2023 soll es dann losgehen.

ddy